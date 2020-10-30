Nefes alan yaşam alanları

İzmir'in merkezinde doğayla iç içe projeler hayata geçiren Tanyer Yapı'nın, Narlıdere'deki son projesi BulutOrman Evleri'nde yaşam başladı. Tanyer Yapı Genel Koordinatörü Taylan Tanyer, manzarası ve doğasıyla ön plana çıkan projedeki dairelerde modern ve sade bir çizgi sunduklarını söyledi.



HERKESE HİTAP EDİYOR

Çocuklu ailelere, genç çalışan profiline hatta öğrencilere bile hitap eden akıllı dairelerin yeşil bina olma özelliği ile ön plana çıktığını kaydeden Taylan Tanyer, "Şehir ile diyaloğu güçlü, doğanın huzuruyla bütünleşen konut projeleri hayata geçiriyoruz. Evlerin sadece yüksek kalite malzeme ve teknolojik cihazlara sahip olması yeterli değil, sosyal hayatın ön planda olması da bizim için önemli" diye konuştu. Projede yaşayanların sosyalleşebileceği, dinlenebileceği, eğlenebileceği mekanların, yaşam alanlarının ayrılmaz bir parçası haline geldiğine dikkat çeken Taylan Tanyer, sözlerine şöyle devam etti: "Biz de projelerimize konut sahiplerinin kendilerini mutlu ve huzurlu hissetmelerini sağlayacak alanları yerleştiriyoruz. BulutOrman Evleri'nde günlük hayatın yoğun temposundan uzaklaşarak sahiplerine nefes aldıran fitness salonu, sauna, açık ve kapalı yüzme havuzu ile aktif ve dinç bir yaşam yer alacak."



DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞAM

Bulutorman Evleri'nin en önemli ayrıcalığının doğası ve temiz havası olduğunu da vurgulayan Tanyer, "Biz sadece ev inşa etmiyoruz. Bir yaşam alanının tüm hizmet ve imkanlarını her detayı düşünerek insanlara sunuyoruz. Konutların inşaasında ve yapı malzemelerinin seçiminde sürdürülebilirliğe önem vererek, zamana dost mimariler hayata geçiriyoruz.1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle vadi, körfez ve orman manzarasıyla bütünleşen BulutOrman Evleri, bizim gibi nefes alan, yaşayan bir proje olacak" ifadesini kullandı.

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