Şehirde bunalanlar hobi bahçelerinde nefes alıyor

Yılmaz Emlak'ın sahibi Hasan Hüseyin Yılmaz, yıllardır emlak sektöründe müşterilerine hizmet verdiklerini, bugüne kadar 8'i hobi bahçesi olmak üzere 13 projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Aynı zamanda Hobi Bahçeleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği başkanlığı da yapan Yılmaz, "İnsanlarımızı toprakla, organik tarımla buluşturmak için Yılmaz Emlak olarak her kesime ve bütçeye hitap eden, bugüne kadar birçok proje hayata geçirdik. Bizim hobi bahçesi projelerimize hala talep çok fazla ancak işletme olarak gerekli yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra benzer projelerimize devam edeceğiz" dedi.



13 PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ

İzmir'in Menderes ilçesinde 2015 yılından beri emlak sektöründe faaliyet gösterdiklerini, bu sektörde sıradan bir emlakçı gibi değil projeye yönelik işler yaptıklarını vurgulayan Yılmaz Emlak'ın sahibi Hasan Hüseyin Yılmaz, bu güne kadar 13 proje bitirdiklerini ifade etti. Bu projelerin ağırlıklı olarak hobi bahçeleri olduğunu aktaran Yılmaz, "Ağırlıklı olarak hobi bahçesi projeleri yapıyoruz çünkü herkesin bir toprağa ihtiyacı var. İnsanlar şehirlerde binaların arasında ve kalabalıktan boğulmuş durumdalar. Biz de bu insanları nasıl toprakla buluştururuz dedik ve bu projeleri üretmeye başladık" diye konuştu.



HER BÜTÇEYE UYGUN BAHÇE

Toprağın normal piyasa şartlarında çok yüksek fiyatlardan satıldığını ancak Yılmaz Emlak olarak her kesime hitap edecek şekilde projeler geliştirdiklerini ifade eden Yılmaz, "Bir asgari ücretle çalışan insan da bizden satın alabiliyor, ekonomik açıdan durumu iyi olan insan da bizden toprak satın alabiliyor. Çünkü biz her kesime ve her bütçeye hitap eden projeler üretmeye çalışıyoruz. Hobi bahçeleri gerçekten inanılmaz projeler, insanlar burada hem toprakla buluşma fırsatı buluyor, hem de kendi ekip biçtiklerini, yetiştirdiklerini yeme fırsatı buluyor" dedi.



MÜŞTERi UYARILIYOR

Seslerini duyurmak ve hobi bahçelerinin asıl amacının ne olduğunu anlatmak için yaklaşık 8 ay önce Hobi Bahçeleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni kurduklarını ve bin 500'e yakın üyelerinin olduğunu söyleyen Yılmaz, "Hobi bahçeleri ile ilgili biraz suistimaller var kabul ediyoruz. Biz müşterilerimize hobi bahçelerini satarken tarla vasfındaki arazilere havuzlu villa ya da benzer şekilde yapılar yapamayacaklarını izah ediyoruz ancak alan bazı kişiler, 'Risk benim, arazi benim' diyor. Böyle olunca da elimizde bir yaptırım olmadığı için burada görev yetkililere düşüyor" ifadelerini kullandı.

YENİ PROJELER

Koronavirüs salgını sonrası toprak satışlarının 4-5 katına çıktığını ve o dönem ellerindeki birçok hobi bahçesini sattıklarını ancak şuan yeni projeler için yasal düzenlemeyi beklediklerini aktaran Yılmaz, "Şu an insanların kafalarında soru işaretleri var. Hala talep var ve insanların toprağa ihtiyacı var. Biz yeni projelerimizi bu nedenle durdurduk. Kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesi için bu konuda yasal düzenlemenin bir an önce yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Metin Burmalı