Faizsiz ev satışına 'Çiftlikbank' düzenlemesi

Faizsiz ev satışına düzenleme geliyor. "Çiftlikbank" ayarı olarak konuşulmaya başlanan söz konusu düzenlemede vatandaşın mağdur edilmemesi için gereken adımlar hızla atılacak.

Vatandaşı faizsiz ve peşinatsız ev, araba, arazi, araba sahibi yapmayı vaat eden bir nevi finans kurumu olan bu şirketlerin sayısı son dönemde artarak 90'a yaklaştı. Bazı şirketlerin üye sayısının 100 bini geçtiği, cirolarının ise yüz milyonlarla ifade edilmeye başlandığı belirtiliyor.

50 MİLYON TL SERMAYEYE ULAŞTI

Faizsiz-peşinatsız ev ve araba şirketleri, altın günlerinde olduğu gibi üyelerinden belirlenen oranda aylık ya da haftalık para topluyor. Toplanan para ile bir ya da birkaç kişiye vaat edilen ev, araba ya da eşya alınıyor. Şirketin belli bir komisyonu bulunuyor. Parayı buradan kazanıyor. Bazı firmaların satılan evleri de kendisinin yaptığı biliniyor.

VATANDAŞI MAĞDUR ETMEDEN ÇERÇEVESİ BELİRLENECEK

Bu şirketlerin işleyişi ile ilgili bir sıkıntı yaşanmadı, vatandaş mağdur edilmedi. Ancak bunların hızla büyümesi, ileride sorunlara neden olup vatandaşı sıkıntıya sokabileceği endişesi ile Cumhurbaşkanlığı, AK Parti ve ilgili kurumlar çalışmaya başladı. Hazırlanan teklifin önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelmesi ve yasalaştırılması bekleniyor.

TEKLİF MECLİS GÜNDEMİNDE

TBMM gündemine gelecek bir teklifi kapsamında bu tür şirketler ile ilgili altyapı oluşturulurken vatandaşın parasını istedikleri kullanmalarının, uzun vadede ise paraları alıp kaçmalarının da önüne geçilecek. Yapılacak düzenlemeye göre faizsiz-peşinatsız ev ve eşya şirketlerinin yasal bir altyapısı, uymak zorunda oldukları kurallar olacak.

ZORUNLULUK GETİRİLECEK

Son dakika bilgisine göre şirketin en az 50 milyon liralık sermayesi bulunması zorunluluğu getirilecek. Şirketler aracılık ettikleri her ev ya da eşyayı devlete bildirmek zorunda kalacak. Böylece sıkı takipleri sağlanacak.

SINIRLAMA OLACAK

Şirketler vatandaştan topladıkları paraları toplama amacına yönelik olarak kullanacak. Ev almak için toplanan paralar araba ya da başka şeye yönlendirilemeyecek, kendisine gelir sağlamak için faize yatıramayacak.

Komisyon ücretlerine belli sınırlar getirilecek.