Ege’ye göç dalgasında çekim merkezi Muğla oldu

Pandemi, sahil kasabasına taşınma hayalini tozlu raflardan indirerek projeye dönüştürdü. Uzaktan çalışma modelinin sunduğu esneklikle çeviklik kazanan projeler, Ege'ye göç dalgası başlattı. Muğla, göç hareketinin ilk duraklarından oldu. Bölgedeki göç hareketiyle arz-talep dengesinde yaşanan değişim, yeni konut projelerini hızlandırdı.

SATIŞLAR 4 KAT ARTTI

Pandeminin etkilerinin en çok hissedildiği 2021'de yaşanan kısıtlamaların ve uzaktan çalışma modelinin sunduğu esnekliğin Ege'ye göç dalgasını şekillendirdiğini belirten emlak danışmanı Nino Tsivadze, "Muğla'ya başlayan göç dalgası, emlak piyasasında büyük bir hareketlilik yarattı. Özellikle Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi kasaba ve şehir dokusunu yaşatan bölgelerde satışlar neredeyse 4 katına ulaştı. Kiralık konut taleplerinde de dikkat çekici artışlar yaşandı. Bu dönem, uzun zamandır büyükşehirlerin hareketliliğinden kaçıp sahil kasabasında yaşamak isteyenler için muazzam bir fırsat yarattı" dedi.

GÖÇ DALGASI ARZ-TALEP DENGESİNİ TERSİNE ÇEVİRDİ

Göç dalgasının Muğla'da arz-talep dengesini tersine çevirdiğine değinen Nino Tsivadze, "Talep artışı yeni konut ihtiyacını da beraberinde getirdi. Pandemiyle oluşan izole yaşam arayışları konuta doğayla iç içe bir yaklaşım kazandırdı. Büyükşehirlerde yeni konut projelerinde yaşanan bu dönüşüm, Muğla'da da hissediliyor. Bölgede ekolojik yaşamı merkezine alan projelerin sayısı giderek artıyor. Yeni yerleşimlerin ana durağını kıyı kesimler oluşturuyor" ifadelerini kullandı.