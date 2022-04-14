Yazlık kiraları uçuşa geçti! Ege’de akıl almaz fiyatlar

Salgın süreci ile birlikte talebin arttığı yazlık evler için bu yıl da ilgi var. Ancak arzın sınırlı olması ve kimi bölgelere olan yoğun talep, fahiş artışları da beraberinde getirdi. Ukrayna-Rusya arasındaki savaş ve enflasyonun da etkilediği fiyatlar el yakar seviyelere ulaştı. Bodrum'da emlak danışmanlık şirketi sahibi Süha Kumbasar, "Kiralık ev için korkunç bir talep var" görüşünde. Mülk sahiplerinin artık yıllık kiralamaya yanaşmadığını, aylık ya da sezonluk kiralama yapıldığını dile getiren Kumbasar, ''Kira fiyatı; ilçesine, denize yakınlığına, evin özelliklerine göre değişiyor. Ortalamada ise aylık rakamların 30-35 bin liradan başladığını, 175-200 bin liraya kadar çıktığını görüyoruz. Lüks malikanelerde rakamlar milyonu da buluyor" dedi.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, yine aynı bölgede emlak danışmanlığı yapan Şebnem Ünlü de geçen yıl aylık kiralama bedeli 20 bin olan ev için bu yıl 35-40 bin lira istenildiğini söyledi. Geçmiş yıllarda, yıllık kiralamada aylık 3 bin 500-5 bin rakamlarının konuşulduğunu belirten Ünlü, "Şimdi yıllık kiralık bulmak zor. Olan da aylık bedeli en az 10 bin liradan hesaplıyor" diye konuştu.

MİLYONLUK KİRALAR SÖZ KONUSU

Hürriyet'in haberine göre Bodrum'da lüks sitelerde ise milyonluk kiralar söz konusu. Öyle ki burada bir aylık kiralama için ayrılan bütçe ile İstanbul'da bir ev satın almak mümkün. Cennet Koyu'nda bir villa projesinde kiralama hizmeti veren gayrimenkul yatırım uzman Veli Armağan Akyüz, "Ultra lüks villalarda aylık kiralama bedeli yüksek sezon dediğimiz temmuz ağustos döneminde 100 bin ila 250 bin Euro arasında değişiyor. 250 bin Euro olan villa bir yabancı tarafından kiralandı. Rezidans daireler için istenen rakam ise aylık 30-45 bin Euro" dedi.

Aynı bölgede kiralama hizmeti veren emlak danışmanı Onur Doyan ise lüks sitede 5+1 villa için 2.4 milyon TL aylık kira istendiğini ve evin 2 aylığına tutulduğunu söyledi. Doyan, "Lüks villa projelerine bakarsak Yalıkavak'ta aylık 100 bin Dolar, Adabükü'nde 60-70 bin dolar kira isteniyor. Bodrum'da denize yakın, iyi durumda bir villa kiralamak istiyorsanız 200 bin TL altında bulmanız çok zor" şeklinde konuştu.

Çeşme'de emlak danışmanlığı yapan İlke Küni, pandemi nedeniyle 2020-2021'de şişen fiyatların dengelenmesini beklediklerini söyledi. Küni, "Geçtiğimiz 2 yılda pandeminin yarattığı endişe nedeniyle müstakil evlere çok ilgi oldu ve fahiş artışlar yapıldı. Bugün ise pandeminin seyri ile yeni dönem şartlarına adapte olduk. Dolayısıyla fiyatlar aynı hızla gitmiyor. Çeşme ve Alaçatı'da müstakil evler için aylık 70-150 bin arası rakamlar talep ediliyor.

GECE KONAKLAMA FİYATLARI DUDAK UÇUKLATIYOR

Kaş Kalkan bölgesinde ise savaş etkisi değil ama yabancı turist etkisi var. Emlak danışmanı Çetin Albayrak, bölgede uzun yıllardır ağırlıklı olarak İngiliz turistlerin olduğunu söyledi. Fiyatlamanın Sterlin'le yapıldığını belirten Albayrak, "Bölgede kiralamalar haftalık yapılır. TL olarak bilgi verecek olursam gecelik villa kirası ortalama 4 bin lira. Bu rakam 15 bin liraya kadar çıkıyor" dedi. TL bazında bakarsak kiralamaların 1 yılda ikiye katlandığını dile getiren Albayrak, bunun Sterlin'deki değer artışından kaynaklandığını ekledi.

ANTALYA FİYATLARINI 'SAVAŞ 'VURDU'

Antalya'da ise gündem yazlık ev değil, Rus ve Ukrayna talebi... Alanya'da emlak danışmanlık şirketi sahibi Ümit Becer, savaş sonrası artan taleple birlikte 2 ayda kiraların yüzde 100 arttığını söyledi. Becer, "Ev sahipleri evi sadece yabancıya veririm diyor. Çünkü biliyor ki yabancı kira ile depozito taleplerini sorgusuz kabul edecek. Bugün eski bir binada dahi 1+1 daireyi 5 bin liradan ucuza bulma şansınız yok. Kimi 1000 Euro diyor ve 1 yıllık peşin istiyor. Bu da yaklaşık 200 bin lira. 3+1 dairelerin kirası 15-20 bin TL'ye geldi. Geçmiş yıllardaki gibi denize yakın olsun, havuz olsun gibi talepler de yok. Savaştan kaçan vatandaş bulduğuna tamam diyor" diye konuştu.

AYVALIK'TA SON DURUM

Ayvalık'ta emlak danışmanlığı yapan Sıdıka Yılmaz bölgede en büyük sorunun arz eksikliği olduğunu söyledi. Yılmaz, "Bölgede kiralık ev bulmak çok zor. Yaz tatili için tercih edilen müstakil evlerde kiralar 20 bin ila 60 bin arasında değişiyor. Bugün sobalı evlerin bile fiyatı 3 bin TL'nin altında değil. Bu da bölgeye atanan memur ya da çalışmak için gelenleri zorluyor" dedi. Ayvalık'ta bir başka emlak danışmanı Temel Yoldaş ise "En popüler yer olan Cunda'da villaların aylık kirası 45-50 bin liraya çıkar. Altınova ise fiyatların daha uygun olduğu bir bölge, burada da 20 bin liraya kiralama yapılması mümkün. Ayvalık genelinde 5-6 bin liraya da ev kiralanabilir, ama bunlar denize oldukça uzak, tatil için gelenlerin tercih etmeyeceği yerler" dedi.