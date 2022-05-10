Konut fiyatlarında Muğla İstanbul’u solladı!

Pandemide uzaktan çalışma modeline geçiş ilgiyi büyük şehirlerden sahil kentlerine kaydırdı. Tüketicinin talebi sahil kentlerine kayınca da hem kira hem de satış fiyatları uçuşa geçti. Birçok bölgede artış oranları yüzde 300'ü aştı. Kimi bölgelerde aylık kiralar satış fiyatlarını yakalamaya başladı. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) ve Endeksa.com işbirliği ile hazırlanan "İkinci El Konut Piyasası Raporu" bu hareketi doğruladı. En fazla konut satışı olan 50 il içerisinde en fazla değer artışı Mersin, Aydın ve Antalya'da yaşandı. Konut fiyatlarının en yüksek olduğu iller ise Muğla, İstanbul ve Aydın...

MUĞLA İSTANBUL'U GEÇTİ!

Mersin'de konut fiyatları yıllık bazda yüzde 158 arttı. Ortalama metrekare satış fiyatı 6.172 TL'ye çıktı. Aydın'da konut fiyatları son bir yılda yüzde 153 artış gösterdi, ortalama metrekare satış fiyatı ise 11.204 TL oldu. Antalya'da ise konut fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 148. Ortalama konut metrekare satış fiyatları ise 9.861 TL. Muğla'da da metrekare fiyatları İstanbul'u geçmiş durumda. Muğla'da ortalama metrekare fiyatı 18.568 TL. İstanbul'da bu rakam 12.102 TL. İstanbul'da ikinci el konutların ortalama satış fiyatı 1.4 milyon TL civarındayken, Muğla'da ortalama fiyat 2.5 milyon TL'yi buluyor.

3 AYDA 320 BIN EV SATILDI

Rapora göre 2022 yılı 1. çeyrek sonu itibarıyla Türkiye genelinde konut fiyatlarında yıllık yüzde 127 artış yaşandı. İlk çeyrekte Türkiye'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 7.395 TL, ortalama amortisman süresi 19 yıl, ortalama pazarlama süresi ise 63 gün oldu. 2022 yılının 1. çeyreğinde 320 bin 63 adet konut satışı gerçekleşti. Konut satışları 2021 yılının 4. çeyreğine göre yüzde 41 azalırken; geçen senenin aynı dönemine göre ise yüzde 22 artış göstermiş oldu. İkinci el konut satışı toplam satışların yüzde 70'ini, kredili konut satışları ise yüzde 21'ini oluşturdu. 225 bin 626 adet ikinci el konut satışı gerçekleşti.

İSTANBUL'DA 308 BİN KONUT STOKU VAR

İLK çeyrekteki konut satışlarının yüzde 18'iİstanbul'da gerçekleşti. Konut fiyatları 1 yılda yüzde 147 arttı. 57 bin 836 adet konut satıldı. Ankara'da 29 bin 328 adet konut satışı yapıldı. Fiyatlar son 1 yılda yüzde 116 oranında artış gösterdi, ortalama metrekare satış fiyatı 5.352 TL oldu. Konut satışlarının yüzde 6'sının gerçekleştiği İzmir'de 19 bin 112 adet satış oldu ve konut fiyatları son 1 yılda yüzde 119 artış gösterdi. Ortalama metrekare satış fiyatı 9.448 TL'yi buldu. En fazla konut satışı olan 50 il içerisinde en fazla stok da İstanbul'da. 1. çeyrek sonu itibarıyla İstanbul'da 308.402 adet konut stoku bulunuyor. Stok adedi, Ankara'da 156.927 adet, İzmir'de ise 91.127 adet.

İKİNCİ EL SATIŞI REKOR KIRDI

TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, ikinci el konut satışlarının, toplam konut satışları içindeki payının yüzde 70'e ulaştığını belirterek, "Emlak işletmeleri açısından nitelikli bir dönemi geride bırakırken, artan fiyatların belli bir noktada dengelenmesi çok önemli. Gerek kiralık gerekse de satılık yeni portföyler için inşaat sektöründeki ivmelenmeye ihtiyacımız var" dedi. Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt ise, "Son dönemde emlak sektöründeki yüksek fiyatların başlıca birkaç nedeni var; pandemi etkisi, döviz kurundaki dalgalanmalar, inşaat maliyetlerinin artması ve konut arzının talebin altında kalması. İnşaat girdi maliyetlerinin artması birinci el konut fiyatlarını yükseltirken, hem talebin ikinci el konuta yönelmesine hem de piyasanın yükselmesi nedeniyle ikinci el konutta fiyat artışına neden olabiliyor" diye konuştu.

YABANCIYA SATIŞ YÜZDE 45 ARTTI

1. çeyrekte kredili konut satışları toplam satışların yüzde 21'ini (68 bin 342) oluşturdu. Kredili konut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 39 azaldı. Geçen yıla göre ise yüzde 45 artış göstermiş oldu. Yabancıya konut satışı geçen sene aynı döneme göre yüzde 45 arttı. İlk 3 ayda yabancı uyruklu kişilere toplam 14 bin 344 adet konut satışı gerçekleşti. Bu adet ile yabancıya konut satışı bir önceki çeyreğe göre yüzde 32 azalırken; geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 45 artış göstermiş oldu.