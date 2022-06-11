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Haberler Emlak 5 ayda 1,2 milyonu aşkın gayrimenkul satışı yapıldı

5 ayda 1,2 milyonu aşkın gayrimenkul satışı yapıldı

11.6.2022

5 ayda 1,2 milyonu aşkın gayrimenkul satışı yapıldı
Türkiye'de bu yılın ilk 5 ayında 1 milyon 271 bin 971 gayrimenkul satış işlemi yapılarak 13 milyar 778 milyon 47 bin 730 lira tapu harcı geliri elde edildi. İşlemlerin 562 bin 896'sını konut, 216 bin 582'sini arsa, 340 bin 403'ünü tarla, 59 bin 917'sini iş yeri, kalanını ise diğer taşınmazların satışı oluşturdu. Geçen ay 276 bin 376 gayrimenkul satış işlemi yapıldı, 3 milyar 302 milyon 160 bin 557 lira 42 kuruş tapu harcı geliri sağlandı.
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