İlk 6 ayda 1.5 milyon gayrimenkul satıldı

Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında 1.5 milyondan fazla gayrimenkul satış işlemi yapılarak yaklaşık 18.5 milyar lira tapu harcı geliri elde edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen ay 331 bin 693 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Haziran'daki satış işlemi sayısı, 276 bin 376 gayrimenkul satış işleminin yapıldığı Mayıs ayına göre yüzde 20.01 arttı. Haziran ayındaki satışlardan 4 milyar 637 milyon 770 bin lira tapu harcı geliri sağlandı.



18.4 MİLYARLIK TAPU HARCI

Ocak-Haziran döneminde ise 1 milyon 603 bin 664 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu işlemlerden 18 milyar 415 milyon 817 bin lira tapu harcı geliri elde edildi. Bu satış işlemlerinin 708 bin 547'sini konut, 274 bin 500'ünü arsa, 430 bin 125'ini tarla, 75 bin 284'ünü işyeri, geri kalanını ise diğer taşınmazlar oluşturdu. En çok satış işlemi yapılan iller arasında 216.963'le İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u Ankara ve İzmir takip etti.

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