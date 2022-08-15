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Haberler Emlak TOKİ'den 20 ilde kaçırılmayacak fırsat! 204 iş yeri açık artırma ile satılacak

TOKİ'den 20 ilde kaçırılmayacak fırsat! 204 iş yeri açık artırma ile satılacak

Ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenler TOKİ kampanyalarını yakından takip ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 ilde 204 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Peki hangi illerde TOKİ iş yerleri açık artırma ile satılacak? Ödemeler ne zaman başlayacak? Ödeme koşulları ne olacak? İşte tüm merak edilenler...

AA

15.08.2022, 11:58 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022, 11:59

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 ilde 204 iş yerini 1 Eylül'de açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. İşte TOKİ açık artırması ile ilgili tüm merak edilenler...

TOKİ’den 20 ilde kaçırılmayacak fırsat! 204 iş yeri açık artırma ile satılacak

AA muhabirinin TOKİ'den aldığı bilgiye göre, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kars, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak'ta 204 iş yeri, açık artırma yöntemiyle 1 Eylül Perşembe saat 10.30'da açık artırmayla satılacak.

TOKİ’den 20 ilde kaçırılmayacak fırsat! 204 iş yeri açık artırma ile satılacak

Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internet üzerinden "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.

TOKİ’den 20 ilde kaçırılmayacak fırsat! 204 iş yeri açık artırma ile satılacak

Alıcılar, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kars, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yozgat ve Zonguldak'ta satışa sunulan iş yerlerini yüzde 50 peşinat ve 120 ay vadeyle, Trabzon'daki iş yerlerini ise yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeyle alabilecek.

TOKİ’den 20 ilde kaçırılmayacak fırsat! 204 iş yeri açık artırma ile satılacak

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvuru ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

TOKİ’den 20 ilde kaçırılmayacak fırsat! 204 iş yeri açık artırma ile satılacak

Satışla ilgili ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden, "444 86 54" ve "0 212 608 15 00" numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

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