Hayalinizdeki Tatil, Villacınız’da

Açık-kapalı havuzlu villalar, ısıtma havuzlu villalar, doğa ya da deniz manzaralı villalar… Birbirinden güzel, birbirinden özel tatil villaları. En fazla talep gören ise elbette muhafazakâr villalar oldu.

Villa kiralamak isteyen misafirler, seçimini Villacınız olarak yaptı. 11098 sicil numarasına kayıtlı TURSAB A Grubu Seyahat Acentesi olan Tatil Villacınız, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, misafirlerinin keyifli bir tatil geçirmesi için titiz şekilde çalışmalar yürütüyor.

Tatil Villacınız Genel Müdürü Hüseyin Gencer, "Villacınız olarak; misafirlerimizin güvenle tatil yapabilmesi için üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Tüm giriş ve çıkışlarda villaların kapsamlı şekilde dezenfekte edilmesini sağlıyoruz. Tatil severlerin en güzel tatilini gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz." Tatil evi tercih edenlerin büyük bir bölümü, herkesten uzak ve izole kalmak istiyor. Durum böyle olunca, tatil acentelerinin kural ve önlemlere uyması büyük önem taşıyor.

Her şeyden önemlisi memnuniyet!

Kaş, Kalkan, İslamlar, Üzümlü, Patara, Fethiye, Bodrum ve Göcek gibi birçok destinasyonda 1000'den fazla villa da kiralama hizmeti veren Gencer; "Konuklarımızın arzu ettikleri gibi tatil yapmalarından çok memnunuz. Tatili sona eren misafirlerimiz, bir sonraki tatilini mutlaka Villacınız ile planlayacaklarını paylaşıyor. Bizler için en önemlisi, elbette misafirlerimizin mutluluğudur" diyerek sözlerini tamamladı.

1000'den fazla villaya ulaşabileceğiniz Tatil Villacınız; "11098 sicil numarası" ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş A grubu seyahat acentesidir.

Daha fazla bilgiyi Villacınız adresinde bulabilirsiniz.

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