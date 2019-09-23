Sportif kullanıcılar çok sevecek

Hyundai’nin N Line takısını alan ilk SUV modeli olan Tucson Türkiye’de satışa sunuldu. Güney Koreli firma seriye eklenen yeni versiyonla birlikte SUV satışlarını daha da artırmayı hedefliyor

Hyundai'nin birçok pazarda önemli başarılara imza atan modeli Tucson, Style Plus'tan sonra şimdi de yepyeni ve dinamik bir versiyona kavuşuyor. Hyundai'nin motorsporlarında elde ettiği deneyimlerden esinlenerek hazırladığı N Line, dış tasarımda yapılan sportif dokunuşlar haricinde, gövde ve kabin içindeki aksesuar değişiklikleriyle de dikkat çekiyor.

TUTKUNLARI HEYECANLI

Tucson N Line ile özellikle yüksek performans tutkunlarını hedefleyen Hyundai, Türkiye'de sadece 1.6 litrelik CRDI dizel motoru kullanıyor. Hem ekonomi hem de yeterli performans sunabilen 136 beygirlik dizel ünite aynı zamanda 7 ileri DCT şanzımanla ve dört tekerlekten çekiş sistemi ile dikkat çekiyor. Markanın ilk performans paketli SUV modeli olan Tucson N Line'ın sadece bir başlangıç olduğu, daha sonra birçok modelde benzer sportif öğelere yer verileceği planlanıyor.

1.6 DİZEL MOTOR

Tucson'un alışageldiğimiz geniş iç mekanında da siyahın asaleti ile bezenmiş sportif öğeler sunuluyor. Kırmızı dikişli ve deri döşemeli kokpitin yanı sıra perfore deri direksiyon simidi, sportif alüminyum pedal seti dikkat çekiyor. 1.6 Litre Dizel 7 ileri DCT şanzımanlı 4x4 çekişli Tucson N-Line; 281.500 TL'lik tavsiye edilen liste fiyatına ek olarak lansmana özel 5.500TL'lik nakit desteği ile birlikte 276.000 TL'lik tavsiye edilen kampanyalı fiyata sahip oluyor.



"HEDEF 4 AYDA %40'A ULAŞMAK"

YENİ modelle ilgili olarak görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdür Yardımcısı Murat Berkel, "Tucson, Hyundai'nin Türkiye'deki en önemli modellerinden birisi ve satışlarımız içinde oldukça önemli bir yere sahip. Seriye eklenen yeni versiyonla birlikte SUV satışlarımızı daha da artıracağız. Hyundai'nin 2019 yılındaki satışları içerisinde SUV oranı şu an yüzde 36 ve bu rakamı N Line ile birlikte yüzde 40'a çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca, yılın 8 ayında 3.534 adet Tucson sattık ve bu rakamı kalan 4 ayda 7.000 adete çıkarmayı planlıyoruz. Güçlü bayi teşkilatımız sayesinde bu hedefimize ulaşacağımızdan eminim" dedi.

ERCAN KARACA