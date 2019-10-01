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Otomobilde 23 bin TL cepte

Otomobilde 23 bin TL cepte

01.10.2019, 08:51

Ziraat Bankası, ve 'ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası'na Otokar ve BMC de dahil oldu. Böylece, kampanyaya katılan otomotiv firması sayısı 10'a çıktı. Yıl sonuna kadar sürecek kampanyaya göre, 'de üretilen sıfır kilometre binek ve ticari taşıtlar için kredi faizi aylık yüzde 0.49-0.69 aralığına çekildi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası'na Otokar ve BMC de dahil oldu. Böylece, kampanyaya katılan otomotiv firması sayısı 10'a çıktı. Yıl sonuna kadar sürecek kampanyaya göre, Türkiye'de üretilen sıfır kilometre binek ve ticari taşıtlar için kredi faizi aylık yüzde 0.49-0.69 aralığına çekildi. Kredi limiti binek araçlar için 50 bin-120 bin, ticari araçlar için 72 bin ile 120 bin arasında olacak. Vade süresi ise binek araçlar için 18-36, ticari araçlar için 30-60 ay arası uygulanacak. Mevcut kredi faizi olan yüzde 1.43 ile 120 bin lira kredi çeken bir vatandaş artık 23 bin lira daha az ödeyecek.

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