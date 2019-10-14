1 milyon euroluk İngiliz Türkiye’de

İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, geliştirdiği ilk SUV modeli Cullinan’ı Türkiye’de satışa sundu. Adını, bugüne kadar keşfedilmiş en büyük elmas taşından alan Cullinan, otomotiv pazarına adım attı

Lüks otomobil denildiğinde akla gelen ilk marka olan Rolls- Royce tarihinin ilk SUV modelini Türkiye'ye getirdi. Rolls-Royce Cullinan; lüksle çok yönlü sürüş deneyimini birleştirerek pürüzsüz bir yol hissi sunuyor. Şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük elmas taşının adını taşıyan Cullinan, Rolls-Royce'un ilk yüksek gövdeli, her türlü engeli aşabilen, her rotasyona ulaşabilecek, eşsiz arazi otomobilidir.

UÇAN HALI SÜRÜŞÜ

Dünyanın her yerinde yapılan düzinelerce yol testine göre bu otomobil, engebeli araziyi güvenle geçebiliyor ve çevikliğiyle de yüksek performans sergiliyor. Rolls- Royce'un ünlü 'Magic Carpet Ride'i(Uçan Halı Sürüşü);Cullinan'ının sofistike ayarlanabilir havalı süspansiyonuyla bütün arazi koşullarında deneyimlenebilmektedir.

ARKA KOLTUK MASA OLUYOR

Yeni 6,75 litrelik çift turbolu V12 motor dört çeker sistemiyle birlikte 563 HP/ 420 kW güç ve 850 Nm tork üretiyor. Gerçek bir Rolls-Royce olan Cullinan, sahiplerinin çok çeşitli yaşam tarzlarına özel olarak geliştirilen, kişiye özel seçenekleriyle sunuluyor. Özel sipariş seçeneklerinden biri olan Viewing Suite sadece bir düğmeye basarak bagaj bölümünden arka tarafa bakan, çift deri koltuk ve özel kokteyl masasından oluşmaktadır. Arcın satış fiyatı 1 milyon euro (yaklaşık

ERCAN KARACA