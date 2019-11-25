Çocuklara arabada güvenli seyahat

Çocukların üçte ikisi otomobilde doğru veya güvenli bir şekilde seyahat etmiyor. Türkiye’de çocuk koltuğu kullanımı boyu 150 cm, kilosu ise 36’ya çıkana kadar ya da 12 yaşını doldurana kadar zorunlu

Çocukların arabalarda güvenli seyahat etmeleri kaza anında daha az zarar görmelerinin yolları araştırıldı. Yapılan araştırma raporuna göre çocukların üçte ikisi otomobilde doğru veya güvenli bir şekilde seyahat etmiyor. Uzmanlara göre sorun sadece çocuk koltuğunun kullanılmaması değil, ebeveynlerin diğer yanlış uygulamaları da kaza anında ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

% 90 AZALTIYOR

50 km/saatin üzerindeki olası bir çarpışmada, koltuktan fırlayan 8 kg'ın üzerindeki bir çocuğun yaralanması, üç katlı bina yüksekliğinden düşmekle aynı sonuçları doğurabiliyor. Araştırmalar emniyet ekipmanlarının doğru kullanımının ölüm riskini yüzde 75 ve yaralanma riskini yüzde 90 azalttığını ortaya koyuyor.



ARKA KOLTUKTA OTURMALI

Arka koltuk çocukların seyahat etmeleri için en güvenli yer. Ön yolcu koltuğunda bir çocuk emniyet sistemi bulunsa da, istisnai durumlar haricinde,

çocukların arka koltukları kullanması tavsiye ediliyor.



ARKAYA BAKSIN

Olası bir önden çarpışma durumunda, bir bebeğin boynu ileri doğru fırladığında başının ağırlığını destekleyemez. Bu nedenle, 0 ve 0+ Grubu koltuklar sadece arkaya bakacak şekilde konulmalı. 15 aylığa kadar çocuklar için koltuğun arkaya bakması zorunludur.

İSTİSNA YAPMAYIN

Evden okula yolculuklar riskli davranışların en sık ortaya çıktığı durumlar. Araştırmalara göre, sürücülerin yüzde 37'si kısa mesafelerde çocuklarını çocuk koltuğuna oturtmuyor. Uzmanlar, sürenin kısalığına bakılmaksızın emniyet tedbirlerinin alınması gerektiğinin altını çiziyor.



ÇANTAYLA OTURTMAYIN

YİNE kısa mesafeli, sadece birkaç dakika sürecek yolculuklarda, çocukların çoğu paltoları veya sırt çantaları üzerlerinde olacak şekilde koltuklarına yerleştiriliyor. Bu da emniyet kemerinin doğru çalışmasını engelleyebiliyor.



BAGAJA KOYUN

KOLTUKLARDA veya arka tablada bırakılan bagajlar veya diğer nesneler ani bir fren veya çarpışma durumunda ölümcül yaralanmalara neden olacak hıza ulaşabilir. Bu nedenle araç içindeki eşyalar mümkün olduğunca bagajda taşınmalı.



ÖRNEK OLUN

EMNİYET kemerlerini herkesin takması gerekir, eylemler sözlerden daha etkili olduğu için çocuklar da ebeveynlerinin davranışlarını taklit edecektir.



KAZA DURUMUNDA

Kaza sonrasında mümkün olduğunda, çocukların araçtan koltuklarıyla birlikte çıkarılması da önemli. Ciddi yaralanmaya neden olabileceğinden, ani tehlike riski olmadığı sürece çocukların koltuklarıyla çıkarılmaları hayati önem arz ediyor.



DOĞRU ŞEKİLDE BAĞLAYIN

ÇOCUK koltuğunun montaj talimatlarının dikkatli bir şekilde okunması ve her seyahatten önce doğru şekilde bağlanması önemli. Koltuğun emniyet kemerine takılması gerekiyorsa, kemerin üreticinin gösterdiği halkalara doğru şekilde geçirildiğinden emin olunması hayati önem taşıyor.

ERCAN KARACA