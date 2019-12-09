‘Cezalar şirkete değil kiralayana gelsin’

Araç kiralayan kişiler trafik kurallarını ihlal ediyor, cezalar firmalara geliyor. Bu duruma isyan eden oto kiralama şirketleri, cezaların KABİS sayesinde kimlik bilgileri tespit edilen kişiye gönderilmesini istiyor

İzmir Oto Galericiler Müşavirlik Kiralama ve Yıkamacılar Odası Başkanı Zafer Dursun, kendilerine bağlı faaliyet gösteren oto kiralama firmalarının plakalara yazılan trafik cezaları nedeniyle mağdur olduklarını belirtti. Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS) sayesinde aracı kiralayan kişinin tüm kimlik bilgilerinin emniyet ve jandarma birimlerine bildirildiğini vurgulayan Dursun, "Aracı kiralayan kişinin bilgileri ve hangi saatte kiralama yaptığı ve aracın nerede olduğu KABİS sayesinde biliniyor. Ancak kiralık aracı kullanan sürücü, trafik kurallarını ihlal ettiğinde cezalar firmalara geliyor. Bu cezalar, firmaya değil de KABİS sayesinde kimlik bilgileri tespit edilen kişiye gönderilirse esnafımız rahat bir nefes alır" dedi.

CEZALARI FAİZİYLE ÖDÜYORLAR

Trafik cezalarının bazen 1 ay sonra gönderildiğini ve aracı kullanan kişilerin kredi kartlarında bazen yetersiz limit bulunması nedeniyle cezaları tahsil edemediklerini belirten Dursun, "Kiralama işi yapan esnafımızın hepsi pos cihazı kullanmıyor. Bazıları nakit çalışıyor. Bazıları da kurumsal oldukları için her türlü kredi kartı geçerli oluyor. Aracı kiralayan şahsın tüm kredi kartı bilgileri ellerinde olsa da bazen bu kartlar sanal kart veya limiti yetersiz çıktığı için cezalar tahsil edilemiyor. Plaka sahibi görünen firmalar, radar, alkollü araç kullanma gibi birçok suçu işleyen kişiden tahsil edemedikleri için trafik cezasını bazen faiziyle birlikte ödemek zorunda kalıyorlar" dedi.



YÖNETMELİK İSTİYORUZ

İZMİR'DE odaya bağlı olarak kayıtlı 650 oto kiralama işi yapan esnaf olduğunu belirten Zafer Dursun, "İzmir KABİS sisteminde Türkiye'ye örnek oldu. Şu ana kadar firmalarımızın yüzde 90'lı KABİS kullanıyor. Amacımız bu oranı yüzde 100 yapmak. Bu konuda çalışıyoruz. Ancak oto kiralama firmalarıyla ilgili bir yönetmelik yok. Bizim amacımız oto kiralama şirketlerinin de aynı oto galeriler gibi bir yasal yönetmelik çerçevesine alınmasını istiyoruz. Bu konuyla ilgili Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yetkilileriyle görüşüyoruz. Nasıl ki belgesi olmayan kişiler 1 Ocak 2020 itibariyle oto galericilik yapamayacaksa aynı şekilde oto kiralama işini yapanlara da aynı yükümlülükler getirilsin. Yani yetki belgesi olmayan araç da kiralayamasın. Bu sektörü de merdiven altından kurtarmamız ve halkımızı bilinçlendirmemiz lazım" diye konuştu.

ERCAN KARACA