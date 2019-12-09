En ekonomik SUV Panda Türkiye’de

Fiat Panda’nın, dört tekerlekten çekişli versiyonu “Panda Cross 4x4” satışa sunuldu. Panda küçük yapısına rağmen, geniş iç mekanı ile büyük SUV’lara meydan okuyor

ŞEHİR içinde kullanımı kolay ve çevik karakter özelliklerini sürdüren Panda Cross 4x4, arazi koşullarında yüksek off-road kabiliyetleri sergileyerek performansından ödün vermiyor. Evine ikinci otomobil almadan doğayla buluşmak isteyenlerin tercihi ise bu küçük otomobillerin yerden daha yüksek versiyonları oluyor. Fiat Panda'da küçük yapısına rağmen, geniş iç mekanı ile herkesi kendine hayran bırakıyor. Yükseltilmiş süspansiyonu, dört tekerlekten çekiş sistemi, ayarlanabilir sürüş modları ve yokuş iniş desteği sayesinde zorlu arazi koşullarıyla kolayca baş eden; Türkiye'nin en ulaşılabilir 4x4'ü olan Panda Cross 4x4, ekonomik fiyatı ile de dikkat çekiyor.

PANDA İLE OFF-ROAD HEYECANI

FİAT Panda Cross 4x4, 85 HP gücündeki turbo TwinAir motoru ile yakıt tasarrufu ve performansı birleştirmesinin yanında; 105 bin 900 TL erişilebilir fiyatıyla Türkiye'nin en ulaşılabilir 4x4'ü olarak da öne çıkıyor. Zengin donanımıyla fark yaratan aracın dış tasarımında; gövde rengi ön-arka cross görünümlü tamponlar, gövde rengi yan süs çıtaları, çift renkli 15 inç stil kapak jantlar göze çarpıyor. Ön kısmını, Panda'nın karakteristik far tasarımı içerisinde yer alan LED gündüz ve ön sis farları tamamlıyor.

ERCAN KARACA