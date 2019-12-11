Çerez ihracatı 2,5 milyar $ kazandırdı

TÜM Kuruyemiş Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜKSİ- AD) Başkanı Hüsamettin Karaman, yılın 10 ayında toplamda 2,5 milyar dolarlık 600 bin ton kuru yemiş ve kuru meyve ihracatı yapıldığını belirterek, "Kuru yemiş ve kuru meyve ihracatımızın gelecek yıl yüzde 10 artışla 2 milyar 750 milyon dolara ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.

TÜM Kuruyemiş Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜKSİ- AD) Başkanı Hüsamettin Karaman, yılın 10 ayında toplamda 2,5 milyar dolarlık 600 bin ton kuru yemiş ve kuru meyve ihracatı yapıldığını belirterek, "Kuru yemiş ve kuru meyve ihracatımızın gelecek yıl yüzde 10 artışla 2 milyar 750 milyon dolara ulaşmasını hedefliyoruz." dedi. 2020 yılında talebin artacağını ve pazarın büyüyeceğini söyleyen Karaman, "2,5 milyar dolarlık, 600 bin tonluk kuru yemiş ve kuru meyve ihracatının yaklaşık 220 bin tonu fındık ve ürünlerinden oluşuyor" dedi.