Otomobili indirimli almak için son 20 gün

OTOMOBİL ve hafif ticari araç pazarındaki paylarını artırarak 2019 satış hedeflerini tutturmaya çalışan otomobil firmaları, aralık ayında devreye koydukları kampanyaları, yılın tamamlanmasına sayılı günler kala daha da genişletti.

OTOMOBİL ve hafif ticari araç pazarındaki paylarını artırarak 2019 satış hedeflerini tutturmaya çalışan otomobil firmaları, aralık ayında devreye koydukları kampanyaları, yılın tamamlanmasına sayılı günler kala daha da genişletti. Türk otomobil pazarında faaliyet gösteren bazı yerli ve yabancı markaların duyurularından derlenen bilgilere göre, aralık ayı, pazardaki payını büyütmek için cazip kampanyalarını devreye alan markaların rekabetiyle geçiyor. Üç kamu bankasının (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası" kapsamında aralık ayına özel fırsatlar sunan birçok yerli ve yabancı firma, "hurda araç teşviki", "sıfır faiz", "36 aya varan vade seçenekleri", "takas indirimi" gibi kampanyalarla alıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor.