Amiral Superb Türkiye’yi turluyor

Tarım ve teknolojik olarak yenilenerek sınıfındaki referans noktası iddiasını daha da güçlendiren Superb, 8 ilde toplam 10 yetkili satıcıda düzenlenen etkinliklerde potansiyel müşterilerine daha yakından tanıma fırsatı sunuldu. Kocaeli Yetkili Satıcısı Keleşler Otomotiv'de başlayan etkinlikler, Balıkesir Yağcı Otomotiv, Ankara'da And ve Efe Otomotiv, Mersin Bölgesinde Kavi Otomotiv, Adana Aykan Otomotiv, Denizli Turkuaz Otomotiv, İzmir Vosmer Bornova, Bursa Bölgesinde ise Sertepe ve Neskar Otomotiv'de gerçekleşti. Skoda, yenilenen Superb ile birlikte Türkiye'de üç motor seçeneği sunuyor. Benzinli motor seçeneği olarak 150 HP güç üreten 1.5 TSI tercih edilebiliyor. Bu motor manuel veya 7 ileri DSG şanzımanla eşleştirilebiliyor. Superb'in dizel motor seçenekleri arasında ise 120 HP'lik 1.6 TDI ve 190 HP'lik 2.0 TDI üniteler yer alıyor. Her iki motor seçeneği de 7 ileri çift kavramalı DSG otomatik şanzımanla sunulurken, 2.0 litre TDI motorda 4×4 sürüş özelliği bulunuyor.