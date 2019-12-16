Jeep’ten 20 bin TL takas indirimi

Yeni Jeep Renegade, aralık ayı boyunca 60 bin TL için 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi ile satışa sunuluyor. Eski aracını yenilemek üzere Jeep yetkili satıcılarına getirenler ise, 2019 model Renegade alımlarında anahtar teslim bedelleri üzerinden 15 bin TL tutarındaki takas desteğinden yararlanabiliyor. Compass alımlarında ise 20 bin TL tutarında takas desteği imkanından yararlanabiliyor. Compass alımlarını 2 yıllık uzatılmış garantiyle gerçekleştiren kullanıcılar ise kış paketi opsiyonuna da ücretsiz sahip olabiliyor.