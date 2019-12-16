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Mercedes’in en küçük modeli yenilendi

Mercedes’in en küçük SUV modeli GLA yenilendi
Giriş Tarihi: 16.12.2019
Alman üretici Mercedes-Benz'in en küçük SUV modeli olan GLA yenilenerek görücüye çıktı. Yeni GLA, sekizinci model olarak Mercedes- Benz'in güncel kompakt sınıf model ailesini tamamlarken, aynı zamanda markanın başarılı SUV ürün gamının giriş seviyesini oluşturuyor. Önceki nesil ile kıyaslandığında daha güçlü bir karakter sergileyen Yeni GLA, 1.611 milimetrelik yüksekliği ile önceki nesline oranla 10 cm daha fazlasını sunuyor. Araç 2020 yılının ilk çeyreğinde Avrupa'da satışa sunulacak.
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