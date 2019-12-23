1.6 motor takıntısından kurtulmalıyız

Bozkurt: Eskiden, bir otomobil 1.6 litre üzerinde bir motor hacmine sahipse, “lüks” araç olarak kabul edilmekteydi, vergi uygulamaları da buna göre düzenlenmişti. Artık bu takıntımızdan kurtulmamızın zamanı geldi

2019 yılının son günlerinde otomobil firmaları hedeflerini tutturmak için kampanyalara hız verirken bazı marka yöneticileri ise hedeflerini gerçekleştirip değerlendirmelere başladı bile. Bunlardan biri Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO'su Ali Haydar Bozkurt. 2019 yılına başlarken hassas bir sene olacağını tahmin ediyorduk diyen Bozkurt sözlerini şöyle sürdürdü "Pazardaki ekonomik ve konjonktürel gelişmelere göre zayıf başlayan 2019 yılı, 2. yarıyılda devletimiz tarafından alınan önlem, teşvik ve faiz kampanyaları ile birlikte toparlanma sürecine girdi. Sektörümüzün umutlarını tazeleyen bu düzenlemeler ve özellikle yılın son 2 ayında ortaya çıkan pozitif görünüm sonucunda araç alımları bir miktar ivmelendi. Normal olarak gördüğümüz 1 milyon adetlik satış rakamlarından sonra 2018 yılında 620 bin adetlere gerileyen toplam pazar, bu yıl ise 470 binler civarında kapanacak" dedi.





"VERGİ SİSTEMİ DEĞİŞMELİ"



Vatandaşların eskide kalan1.6 motor takıntısından kurtulması gerektiğini söyleyen Bozkurt sözlerini şöyle sürdürdü:

"1.6 Eskiden, bir otomobil 1.6 litre üzerinde bir motor hacmine sahipse, "lüks" araç olarak kabul edilmekteydi, vergi uygulamaları da buna göre düzenlenmişti. Lüks olarak tabir edilen hemen hemen tüm markaların 1.6 motor seçeneği oluştu. Uzun yıllar boyunca da bu "lüks" markalar, düşük vergi diliminden faydalanarak otomobil satmaya devam ettiler. Özellikle de 2021 senesinde Avrupa'daki yeni emisyon regülasyonu da devreye girince, birçok otomotiv firması, daha farklı motor seçenekleri ile ürünlerini sunacaktır. Tüm bu gelişmeleri göz önüne almamız ve konjonktürel şartların da aynı olduğunu düşünürsek 2020 yılında ülkemizdeki toplam otomotiv pazarının 550 bin adet civarında olacağını tahmin ediyorum. Toyota olarak 2020'deki satışlarımızın da yılı 39 binler seviyesinde kapatacağını öngörüyorum" diye konuştu.



"PAZARI 25 BİN ADETLE KAPATACAĞIZ"



Bozkurt "Toyota olarak pazar payımızı artırdığımızı görüyoruz. Bu artışta her binek modelimizin bir hibrit versiyonu olmasının çok büyük katkısı oldu. 2019 yılını 25 bin adet seviyesinde kapatacağız. Otomotiv sektörünün bir dizi sıkıntı yaşamaması için yıllık minimum satış rakamının 600 bin seviyelerinin altına inmemesi gerekiyor. Bu rakamların altındaki satışlar otomotiv sektöründe bir dizi sıkıntıya neden oluyor. Mevcut şartlarda; otomobil satışlarını etkileyen iki temel faktör olduğunu görüyoruz. Bunlardan biri kur diğeri faiz oranları. Kurlar, araçların maliyetinden yola çıkarak doğal olarak fiyatını belirliyor. Ayrıca tüketiciler ülkemizde otomobil alımında kredi kullanmayı tercih ediyorlar. Böyle olunca; otomobil alımında kredi faiz oranlarının önemi ortaya çıkıyor. Bu durumda; kredi faiz oranlarının yüzde 1'ler ve altında olması tüketicilere cazip bir ortam yaratıyor" diye konuştu.