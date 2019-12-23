Mercedes E-Serisi 1.6 lt dizele kavuştu

Mercedes-Benz E-Serisi, 1.6 lt dizel motor ve otomatik şanzıman kombinasyonu ile Ocak ayından itibaren Türkiye'de satışa sunulacak. E-Serisi, sahip olduğu teknolojik yenilikler ile yüksek güvenlik ve konfor donanımları sunarken, yeni 1.6 lt dizel motor ve otomatik şanzıman seçeneği ile de ön plana çıkıyor. "Exclusive" ve "AMG" olmak üzere iki farklı donanım paketi sunulan E 200 d'de 160 beygir güç ve 360 Nm tork sağlayan dört silindirli dizel motor yer alıyor. Otomobil 100 km'de ortalama 4.2-4.7 litre yakıt harcıyor. 9G-TRONCIC şanzımanla donatılan E-Serisi, 0'dan 100 km/s hıza 8.4 saniyede çıkarken, maksimum 226 km/s'yi görüyor.



YENİ NESİL MOTOR



E-Serisi'nde sunulan tüm motorlar ECO Start-Stop özelliği ile yollara çıkıyor. OM 654 kodlu yeni dört silindirli dizel motor RDE-Real Driving Emissions kuralları ile gelecekte devreye alınacak normları da yerine getiriyor. Aracın fiyatı 491 bin 700 TL'den başlıyor.