2019’da en çok altın kazandırdı

Yatırımcılar, geçen yıl borsa, dolar, euro ve altın gibi başlıca yatırım araçlarından kazanç elde ederken, en fazla getiriyi yüzde 33,39 ile altın sağladı.

Borsa yüzde 25,37 getiri sağlarken, euro ve dolar yatırımcısı ise geçen yıl sırasıyla yüzde 10,36 ve yüzde 12,43 kazanç elde etti. Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksinde geçen yıl 2018'e kıyasla 23.154,48 puanlık artış oldu. Borsa İstanbul'da geçen yıl en çok yükselen hisse senedi yüzde 643,98 ile Tukaş olurken, bunu yüzde 276,96 artışla Pegasus, yüzde 205,41 kazançla da Gübre Fabrikaları izledi. Geçen yıl yatırım fonları yüzde 22,59, bireysel emeklilik fonları yüzde 28,76 değer kazandı.