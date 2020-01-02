Yerli otomobilde talep toplama başlıyor

Türkiye'nin yerli otomobili her kesimden büyük ilgi görürken, ön taleplerin tek elden toplanması için çalışma başlatıldı. TOBB bünyesinde ön ödeme için 30-40 bin TL toplanması planlanıyor.

Vatandaşların hayranlığını kazanan Türkiye'nin Otomobili'nde ön talep başvuruları için hazırlık yapılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobilin tanıtıldığı gün yaptığı ön alım çağrısı üzerine organizasyonun tek elden koordine edilmesi için çalışma başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, iş dünyasının alımlarında koordinasyonu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) sağlayacak. Anadolu'nun dört bir tarafından gelen 'almaya hazırız' mesajları ön ödeme listesine alınacak.

TOBB'DAN YAZI

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) dışında başlatılan çalışma ile otomobili almak isteyenlerin sayısı ve ödeyecekleri rakam belirlenecek. Fabrika kurulduğu andan itibaren oluşturulacak hesapta ön ödeme paraları toplanmaya başlanacak. Bu modelle, otomobil fabrikasının yatırımı için gerekli olan finansmanın bir kısmının da sağlanacağı belirtiliyor. TOBB'un önümüzdeki günlerde ön ödeme konusunda oda ve borsalara yazı göndereceği öğrenildi. TOBB'un devreye girmesiyle işler hızlanacak. Ön ödeme miktarının 30-40 bin lira olarak belirlenmesi bekleniyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (BTSO) ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay, Anadolu'nun her yerinden gelen yerli otomobil alım talepleri nedeniyle başlatılacak ön alım kampanyasının, yerli ve milli otomobile destek olacağını söyledi. Şu anda neredeyse yıllık üretim rakamı olan 175 bin adetlik kadar talep var" dedi. Oda ve borsa başkanları ön ödeme uygulamasının Tesla'nın modellerinde de yapıldığını belirterek, "Elimizi taşın altına koymaya hazırız" dedi.

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BURSA'DA SEVİNÇ

Fabrikanın Bursa'da kurulacak olması da şehirde heyecan yarattı. BTSO Başkanı Burkay, "Bursa, gelişmiş imalat altyapısını ve yan sanayisini ileri teknolojiye uyarlayarak Türkiyemizin milli otomobil üretiminde de en güçlü şekilde hissettirecektir" dedi. TOGG ortaklarından olan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu da kendi şirketlerinde kullanılan bin kadar binek otomobilin tamamının yerli araçla değiştirileceğini söyledi.



OTOYOLLAR DA AKILLANACAK

Türkiye'nin Otomobili piyasaya çıktığında şehircilik anlayışını da dönüştürecek. Yollar, yerli aracın sahip olduğu son teknoloji navigasyonlara uydurulacak. Yerli otomobil ile Türkiye'nin 'yol mühendisliği' alanında da önemli aşama kaydedilecek. Akıllı otobanlar ve konuşan tabelalar ile olası kazaların önüne geçmek için sürücülere anlık ikazlar verilecek.



BİRÇOK SEKTÖRÜ ETKİLEYECEK

2022'YE kadar dünya genelinde 100 yeni elektrikli araç modeli satışa sunulacak. 2030'da ise küresel araç imalatının yüzde 40'ı elektrikli, yüzde 46'sı hibrit araç olacak. Yerli otomobil ile Türkiye, dünyadaki dönüşüme ayak uydurmuş yeni bir oyuncu olacak. Otomobilin getireceği değişimlerden biri de benzin istasyonlarının şarj istasyonlarına dönüşmesi olacak.

BETÜL USTA / İBRAHİM ACAR

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