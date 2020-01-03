2019 yılı ihracatı 180 milyar doları aştı

Gelen son dakika haberine göre; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracat rakamlarını açıkladı. 2019 yılında ihracat, 180,4 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, aralık ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. 2019'da uluslararası ticarette Türkiye en başarılı performans gösteren ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Bakan Pekcan, ihracatın yüzde 2,04 artışla 180,5 milyar dolar, ithalatın yüzde 9 düşüşle 210,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. 2019 yılında dış ticaret açığı ise 44,9 düşerek 54 milyar 323 milyar dolardan 29 milyar 926 milyon dolar oldu.

Baan Pekcan, "Dış ticaret büyümeye 4,7 puanlık rekor katkı sağladı. Bu Türkiye'de 18 yılda görülen dış ticaretin ülke büyümesine en büyük katkısıdır" diye konuştu.

Pekcan, "2019'da 3,2 milyar lira destek verdik. Bu Cumhuriyet tarihinin büyük ihracat destek rakamı. 2020'de bunu 3,8 milyar liraya çıkaracağız" dedi.

ARALIK AYINDA İTHALAT YÜZDE 20 ARTTI

GTS'ye göre aralık ayında ihracat yüzde 4,87 artışla 15,39 milyar dolar; ithalat yıllık 20,05 artışla 20,11 milyar dolar oldu. Aralıkta dış ticaret açığı yüzde 127,4 artışla aralık'ta 4,72 milyar dolar olarak açıklandı.

Aralık ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,5 düzeyinde gerçekleşirken, 2019 yılı tamamında ise yüzde 85,8 oldu. Bu oran 2018 yılında yüzde 76,5 idi.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Aralık ayında 206 farklı ülkeye ihracat yapılırken; en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, Irak ve İngiltere oldu. İthalatta ise ilk üç sırayı Rusya Federasyonu, Almanya ve Çin aldı.

Aralık ayında Irak'a yapılan ihraca bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,75 artarken İngiltere'ye ihracat yüzde 4,44 oranında azalış gösterdi.Öte yandan, Aralık ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında yer alan Fransa'ya ihracat yüzde 10,3 oranında artarken, İspanya'ya ihracat ise yüzde 6,10 oranında arttı.

179 ÜLKEYE TL İLE İHRACAT

Aralık ayı itibarıyla Türk Lirası ihracat işlemleri gerçekleştirilen ülke sayısı 179'a yükselirken aynı dönemde 110 ülkeyle ithalat işlemleri Türk Lirası ile gerçekleştirildi. Aralık ayında Türk Lirası ile yapılan dış ticaretin toplamı 11 milyar 361 milyon TL olurken, bunun 4 milyar 632 milyon TL'lik kısmı ihracat, 6 milyar 728 milyon TL'lik kısmı ithalat olarak kayıtlara geçti.