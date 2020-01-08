Türkiye’nin Otomobili’ne doktoralı mühendisler

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulunca (YÖK), "Türkiye'nin Otomobili"nin üretiminde de ihtiyaç duyulabilecek doktoralı mühendislerin yetiştirilmesi için burs miktarı aylık 4 bin 500 lirayı bulan "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi"ne yeni bilim alanları eklendi.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulunca (YÖK), "Türkiye'nin Otomobili"nin üretiminde de ihtiyaç duyulabilecek doktoralı mühendislerin yetiştirilmesi için burs miktarı aylık 4 bin 500 lirayı bulan "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi"ne yeni bilim alanları eklendi. YÖK, 10 Ocak'a kadar bu alanlarda doktora programı açacak yükseköğretim kurumlarının başvurusunu alacak.