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duyurdu! 5 yıldızlı olacak

TOGG duyurdu! Yerli otomobil 5 yıldızlı olacak

18.01.2020, 10:31

’nin Otomobili’ne ilişkin çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yapılan son açıklamada aracın Euro 5 normlarını sağlayacağı açıkladı.

Aralık ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan yerli otomobile ilgi oldukça yüksek. Yerli otomobilin tasarımı ve elektrikli olması beğeni topladı.

Şimdi de güvenlik konusunda ilerlemelerin kaydedilmesine başlandı. Yerli otomobil yüksek çarpışma dayanımı, kapsamlı aktif ve pasif güvenlik ögeleriyle birlikte ileri sürücü destek sistemlerine sahip olacak.

Bunlarla birlikte 2022 yılında Euro NCAP 5 Yıldız Güvenlik normlarını sağlayacak.

Konuyla ilgili açıklama TOGG'un Twitter hesabından yapıldı.

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