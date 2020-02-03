Türkiye otomotiv pazarı 22 Avrupa ülkesini geçti

AVRUPA Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan rapora göre, AB (28) ve EFTA ülkelerinde otomotiv pazarı 2019 yılında yüzde 1,4 büyüdü ve satışlar 18 milyon 441 bin 598 adet seviyesinde gerçekleşti.

AVRUPA Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan rapora göre, AB (28) ve EFTA ülkelerinde otomotiv pazarı 2019 yılında yüzde 1,4 büyüdü ve satışlar 18 milyon 441 bin 598 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl Avrupa'nın en fazla araç satan ülkesi, Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen ve bu firmaların bünyelerindeki diğer büyük markalara sahip Almanya oldu. Almanya'yı 2 milyon 755 bin 695 adetlik toplam satışla Renault, Citroen, Peugeot, Dacia ve ülkede üretim yapan diğer firmalara sahip olan Fransa takip etti. Fransa, ikincilik sırasını İngiltere'den aldı.



ALTINCI SIRADA

2019 yılında Türkiye, yüzde 23,3'lük azalış ile Avrupa otomotiv satış sıralamasında 9'uncu ülke oldu. 491 bin 909 adet satış gerçekleştiren Türkiye, aralarında İsveç, Avusturya, İsviçre, Çekya ve Portekiz gibi ülkelerin de yer aldığı 22 Avrupa ülkesini geride bıraktı. Aralık 2019 verilerine göre de Türkiye, 92 bin 847 adetlik satışla Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya'nın ardından 6. sırada yer aldı.