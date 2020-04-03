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Aracı olanlar dikkat! 3 ay ertelendi

Aracı olanlar dikkat! 3 ay ertelendi

03.04.2020, 09:23

Koronavirüs salgını nedeniyle, araç muayene süreleri uzatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın konu ile ilgili Yönetmeliği 'de yayımlandı. Muayene süresi gelen araçlarının muayenesini üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilecek

Corona virüs tüm dünyada etkisini artırarak devam ediyor. Salgın nedeniyle sokağa çıkılması tavsiye edilmezken hayatı kolaylaştıracak adımlar hükümet tarafından atılıyor.

Motorlu taşıt sahibi olan ve aracının muayene süresi gelenler için Ulaştırma Bakanlığı Resmi Gazete'de yayımladığı yönetmelikte değişikliğe gitti.

Corona virüs salgını nedeniyle muayene süresi gelen ve yaptıramayanlar için üç aylık süre tanındı. Üç aylık sürenin sonunda 45 gün içinde araç muayenesinin yaptırılması şartı getirildi.

Bu süre gerektiği takdirde Bakanlıkça uzatılabilecek.

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