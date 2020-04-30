Araç sigortasında yeni dönem! 1 ay boyunca uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü 29 Nisan 2020 tarihinde 2020'ye 7 sayılı bir genelge ile Trafik sigortasında trafik poliçesinin gecikmesinden dolayı sürprim uygulanmaması, primlerim taksitlendirilmesi, poliçe vadelerinin uzatılması ile ilgili bir sektör duyurusu yayınladı. Milliyet'in haberine göre ; Trafik poliçe vadeleri bir ay uzatılırken, taksit sayısı ise 6 aya çıkarıldı. İlk ödemeler ise Haziran ayında başlayacak.

Sigorta acentelerine gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

Bu çerçevede, koronavirüs salgınına ilişkin hayata geçirilen tedbirler kapsamında zorunlu trafik sigortası yaptırılması, yenilenmesi ve primlerin ödenebilmesi gibi durumlar göz önünde bulundurularak,

1. 23.03.2020 tarihli ve 2020/4 sayılı COVID 19 Salgınına İlişkin Alınan Tedbirler Hakkında Sektör Duyurusunun 5 inci maddesiyle getirilen uygulamaların 31.05.2020 tarihine kadar devam ettirilmesine, 2. Tavsiye kararı doğrultusunda hareket eden sigorta şirketlerinin ilave prim alınmaksızın sigorta süresinin uzatılması uygulamalarını en erken 31.05.2020 tarihine kadar devam ettirmelerine,

3. Sigorta ettirenin talebi halinde primlerin taksitler halinde tahsil edilmesi durumunda, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, en az 6 taksit yapılması ve taksitlendirmenin Mayıs ayında tahsilat yapılmayacak şekilde düzenlenmesine,

4. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin "Sigorta primlerinin tespiti esasları" başlıklı 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasının, "Müsteşarlık, riski yüksek olan sigortalılar bakımından sigorta şirketleri arasında prim ve hasar paylaşımı için özel kurallar getirebilir.

Bu sigortalıların primi Müsteşarlıkça tespit edilir." hükmüne dayanılarak, Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamındaki poliçelere uygulanmak üzere, poliçe bitiş tarihi 30.04.2020 ila 31.05.2020 arasında olan poliçelerin geçerlilik sürelerinin ilave prim alınmaksızın 1 ay süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.