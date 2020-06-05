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Haberler Otomobil Resmi Gazete'de yayımlandı! O süre 2 yıla çıkarıldı

'de yayımlandı! O süre 2 yıla çıkarıldı

Türk vatandaşlarının diğer ülkelerden aldıkları sürücü belgesiyle 'de araç kullanabileceği süre 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı. Karar 'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! O süre 2 yıla çıkarıldı

05.06.2020, 09:19

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, Türk vatandaşları, dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleriyle Türkiye'ye giriş yaptıkları tarihten itibaren en fazla 2 yıl süreyle araç kullanabilecek.

Türkiye'de 6 aydan fazla bulunanlar, araç kullanırken sürücü belgelerinin dış temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulunduracak.

Yurt dışından alınan sürücü belgesi, 2 yılın sonunda Türkiye'deki yetkili makamlarca verilen sürücü belgesi ile değiştirilmek zorunda olacak.

Değişim için müracaatlar herhangi bir nüfus müdürlüğüne yapılabilecek.

Müracaat sırasında ibraz edilmesi zorunlu olan bilgi ve belgeler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek.

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