İşte ikinci el otomobil fiyatlarının durgunlaşacağı tarih

İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar her geçen gün artıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle fabrikaların yaklaşık 3 ay çalışmaması nedeniyle dünya genelinde sıfır otomobil stoklarında tükenme meydana geldi. Haziran ayı itibarıyla otomobil fabrikalarının yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte 3 ay önceden verilen siparişler teslim edilmeye başlandı.

Bu süre içinde de toplu taşıma kullanmak istemeyenlerin sayısı arttı. İkinci el otomobillere olan talep de sıfır araç bulunamadığı için yükseldi.

FİYATLAR SUNİ YÜKSELİYOR

Otomobilini satmak isteyen kişiler emsal şartlardaki araçların fiyatlarını inceledikten sonra emsalinin üzerine 5-10 bin lira daha fazla rakam yazarak aracını satışa koyuyor. Sürekli bu durumun gerçekleşmesi nedeniyle ikinci el otomobillerin fiyatları sıfır otomobil fiyatlarını geçmeye başladı. Sıfır otomobil stoklarının olmaması da bu durumu destekler nitelikte.





"TAŞLAR 2-3 AY SONRA YERİNE OTURUR"



Hurriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, 2-3 ay sonra taşların daha da yerine oturmasını beklediğini ve araç bulunurluğunun yükselmesiyle birlikte ikinci el fiyatlarının da dengeleneceğini söyledi.

Fiyatlarda bir düşüş beklemediklerini ifade eden Şahsuvaroğlu, "Ama şunun da altını çizmek istiyorum; biz genç ve dinamik bir ülkede yaşıyoruz. Yani geçmiş dönemden bugüne kadar neyin fiyatı düştü ki bugün 'ileride ikinci el fiyatları düşer' diyebilelim. Bu arz-talep dengesindeki ters orandan ötürü olan bir durum. Herkesin şu anda, aynı anda istediği arabayı alma şansı yok. Çünkü Avrupa'daki fabrikalar da zaten mayısın üçüncü haftasında üretime başladı." değerlendirmesinde bulundu.

İKİNCİ EL ALIRKEN TEMKİNLİ DAVRANIYORLAR

İstanbul Bağcılar'da ikinci el otomobil ticaretiyle uğraşan galeri sahibi Cumhur Halıcı, fiyatlardaki yükselişlerin satın alma planlarını ertelediğini ve bu nedenle vatandaşların ikinci el araç alırken temkinli davrandığını söyledi.









Halıcı "İkinci el piyasasında fazla alım-satım olmuyor. Fiyatların her geçen gün yükselmesi alıcıları caydırıyor. Vatandaşlar 70-80-90 bin liraya iyi araba almak istiyorlar ancak şu anki durumda iyi arabaların fiyatları ikinci elde 120-130 bin liradan başlıyor. Bununla birlikte biz galerici olarak sattığımız arabanın yerine aynı fiyata araba alamıyoruz. Örneğin 100 bin liraya sattığım arabanın aynısını yine aynı fiyattan bulamıyorum. Piyasada fiyatların sürekli artması galericiler için iyi değil." dedi.

DÜŞÜK PEŞİNATLA ARAÇ ALMAK İSTİYORLAR

Otomobil almak isteyenlerin düşük paralarla arayışa girdiklerini ve aldıkları maaşa göre ödemelerin yüksek çıkması nedeniyle bazılarına kredi çıkmadığına değinen Halıcı "Bazı finans kuruluşları kredi vermeye yanaşmıyor. Vatandaşların da primleri asgari ücretten gösterilince kredi çekmeleri zorlaşıyor." açıklamasında bulundu.



FİYATLAR EYLÜL GİBİ DURGUNLAŞIR

İkinci el piyasasında fiyatların Eylül ayı gibi durgunlaşacağına değinen Halıcı sözlerine şöyle devam etti:





"İkinci el otomobillerin fiyatları Eylül ayı gibi durgunlaşır. Fiyatlar geriye gelmez ancak stabil hale gelebileceğini düşünüyorum."

ÖTV İNDİRİMİ BEKLENTİSİ YOK

ÖTV indirimine ilişkin olarak kim olduğu belli olmayan kişilerin açıklamalar yaparak lobi oluşturmaya çalıştığını belirten Halıcı "Sıfır otomobilde ÖTV indiriminin olacağını düşünmüyorum. Talep olan bir malın fiyatı düşmez. Ayrıca ÖTV indirimi şu anda olursa stokta da otomobil olmadığı için ikinci elde fiyatlar yine yükselişe geçecektir." dedi.