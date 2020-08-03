Türkiye, Avrupa otomotiv pazarında 6. sıraya yükseldi

Otomotiv pazarı bu yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 30,4 büyüyen Türkiye, Avrupa'da bu dönemde satışlarını artıran tek ülke oldu ve en fazla otomobil ve hafif ticari araç satan 6. ülke konumuna da yükseldi. Avrupa otomotiv pazarı yılın ilk 6 ayında yüzde 38,9 azalarak 6 milyon 11 bin 918 adet olarak gerçekleşti.



ARTIRAN TEK ÜLKE OLDU

BU yılın ilk 6 ayında satışını artıran bir pazar olmazken, Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da otomotiv satışları yüzde 33,9, Fransa'da yüzde 37,3, İngiltere'de yüzde 48, İtalya'da yüzde 45,1 azaldı. Kovid-19'la başarılı bir mücadele örneği gösteren Türkiye'de ise otomotiv pazarı artış gösterdi. Avrupa otomotiv satışları sıralamasında yılın ilk çeyreğinde 7. sırada bulunan Türkiye, bu yılın ilk yarısında 6. sıraya yükseldi. Avrupa otomobil satışları sıralamasında yüzde 30,2 artışla 7. ülke olan Türkiye, aynı artış oranıyla Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. ülke olarak konumlandı.

DİĞER