  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Otomobil Türkiye, Avrupa otomotiv pazarında 6. sıraya yükseldi

, pazarında 6. sıraya yükseldi

Türkiye, Avrupa otomotiv pazarında 6. sıraya yükseldi
Giriş Tarihi: 3.8.2020
Otomotiv pazarı bu yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 30,4 büyüyen Türkiye, Avrupa'da bu dönemde satışlarını artıran tek ülke oldu ve en fazla otomobil ve hafif ticari araç satan 6. ülke konumuna da yükseldi. Avrupa otomotiv pazarı yılın ilk 6 ayında yüzde 38,9 azalarak 6 milyon 11 bin 918 adet olarak gerçekleşti.

ARTIRAN TEK ÜLKE OLDU
BU yılın ilk 6 ayında satışını artıran bir pazar olmazken, Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da otomotiv satışları yüzde 33,9, Fransa'da yüzde 37,3, İngiltere'de yüzde 48, İtalya'da yüzde 45,1 azaldı. Kovid-19'la başarılı bir mücadele örneği gösteren Türkiye'de ise otomotiv pazarı artış gösterdi. Avrupa otomotiv satışları sıralamasında yılın ilk çeyreğinde 7. sırada bulunan Türkiye, bu yılın ilk yarısında 6. sıraya yükseldi. Avrupa otomobil satışları sıralamasında yüzde 30,2 artışla 7. ülke olan Türkiye, aynı artış oranıyla Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. ülke olarak konumlandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye, Avrupa otomotiv pazarında 6. sıraya yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA