İşte galeriler eliyle sıfır araç fiyatları böyle artıyor

Koronavirüs nedeniyle üretimleri duran ve salgına karşı alınan tedbirlerle kademeli olarak yeniden üretime başlayan otomotiv sektöründe bayilerde sıfır otomobil sıkıntısı yaşanıyor.

Çok sayıda marka ve modelde bugün verilen siparişler için teslimatta minimum 2-3 ay beklenmek zorunda kalınıyor. Bu süre kimi modellerde ise katlanarak artıyor.

ÖTV DEĞİŞTİ SATIŞLAR İPTAL OLDU

Pandemi nedeniyle üretimde yaşanan sıkıntı sonrası ortaya çıkan tablo sonrası geçtiğimiz günlerde ÖTV oranlarında da değişikliğe gidildi. Özellikle yurt dışından getirilen motor hacmi yüksek kimi modellerde ÖTV oranları artırılırken, içeride üretimi yapılan kimi marka ve modellerde ise ÖTV düzenlemesi ile fiyatlarda indirim beklentisi oluştu.

ÖTV düzenlemesi öncesinde fiyatı noktasında anlaşarak hafta başında satışa konu aracı görmek için anlaşan çok sayıda kişi de mağdur oldu. Kimi araç alıcısı vatandaş satıcının son anda fiyat değişikliğine gittiğini dile getirirken kiminin ise farklı bahanelerle randevuyu iptal ettiği belirtildi.

GALERİDE ŞAŞIRTAN SIFIR ARAÇ SAYISI

Sıfır araç piyasasındaki tabloda gelinen nokta bu iken ve vatandaş bayide araç bulamazken kimi galerilerin ellerindeki sıfır araç sayısı vatandaşı şaşırtıyor. Sadece tek bir galerinin portföyünden farklı marka ve modellere ait 20'den fazla sıfır araç bulunuyor.

BİR MODELİN BEŞ FARKLI RENGİ VAR!

Galerilerde sıfır araç sayısının yanı sıra müşterilere sunulan renk seçenekleri de dikkat çekiyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Vatandaşın bayide sıfır araç bulamadığı ve bulması halinde de rengine razı olduğu bu dönemde tek bir galeride bir markaya ait satışa çıkarılan 2020 model araç beş farklı renk seçeneği sunuluyor.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görsellerde online ilan siteleri üzerinden satışa çıkarılan araçların 2020 Eylül ayı çıkışlı olduğu da iddia edildi.

BAYİDEN 20 BİN TL FAZLA!

Bayide bulunmayıp galeri tarafından satışa çıkarılan sıfır araçların fiyatlarının bayi fiyatının 20 bin TL üzerinde olduğu da iddia edilirken, sıfır araç tarafında ortaya çıkan tabloya tepki gösteren çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Ticaret Bakanlığı'nın duruma el atması için çağrıda bulundu.

İKİNCİ ELDE YÜZDE 10 ARTIŞ

Geçtiğimiz günlerde uygulamaya alınan ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ikinci el araç piyasasını da etkilemeye başladı. Düzenlemeyle kimi ithal modellerin sıfır fiyatları güncellenmeye başlayınca satışta olan ikinci ellerin fiyatları da zamlandı. Sektör temsilcileri fiyatlarda yüzde 10'luk bir yükseliş olacağını dile getirirken online platformlarda takibe alınan kimi ikinci el araç modellerinde bir gün içerisinde 30 bin TL'yi bulan artışlar gözlemlendi.