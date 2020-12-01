Dikkat bugünden itibaren zorunlu! Kış lastiği denetimleri başladı

Türkiye'de 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında zorunlu olan kış lastiği uygulaması başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Pendik Kuzey Marmara otoyolu Mecidiye gişelerinde ticari araçlarda 'kış lastiği' denetimi yaptı.



Tek tek durdurulan araçların lastikleri ekipler tarafından kontrol edildi.



Lastik derinlik ölçme kumpası ile yapılan ölçümlerde lastik derinliği 1.6 milimetrenin altında kalan araç sürücülerine 776 lira idari para cezası kesildi.

Yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu Tekirdağ'da da bugün başlayan ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği denetimi.



İl Emniyet Müdürlüğüne Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, TOKİ kavşağında araçları tek tek durdurup, kontrol ettikleri lastiklerde ölçüm yaptı.





Kar lastiği olmayan ticari araçlara 715 lira ceza uygulandı. Sürücülerin büyük bölümü yapılan uygulamadan memnun olduklarını, kış lastiklerini taktıklarını söyledi.



Düzce'de de D-100 karayolu üzerinde ticari araçlarda 'kış lastiği' denetimi yaptı. Tek tek durdurulan ticari araçların lastikleri ekipler tarafından kontrol edildi.



Lastik derinlik ölçme kumpası ile yapılan ölçümlerde lastik derinliği 1.6 milimetrenin altında kalan araç sürücülerine 776 lira idari para cezası kesildi.

Ekipler kurala uymayan sürücülere cezai işlem uygularken, araçlarına kış lastiği takan sürücülere teşekkür etti.





Erzurum'da da araç lastiğini değiştirmek isteyen sürücüler yoğunluk oluştururken, kentteki iş yeri sahipleri, personel sayısını artırdı. Yoğunluk karşısında gece de mesai yapan iş yerleri, soğuk havaya rağmen çalışmalarını sürdürdü. Merkez Yakutiye ilçesinde hizmet veren Taner Çoşkun, kış lastiği taktırmanın ticari araçlarda zorunlu olduğunu, kış lastiğinin aracın yol tutuş özelliğini en üst seviyeye getirerek can ve mal güvenliği sağladığını belirtti.



Kış lastiğinin karda, buzda, ıslak zeminde ve gizli buzlanmaya karşı her türlü olumsuz koşulda kullanıldığını kaydeden Çoşkun, "Bir Aralık'ta başlayacak olan kış lastiği uygulamasına halkımız duyarlı. Erzurum'a erkenden kar yağdığı için buradaki vatandaşlar daha önce lastik değişimi yaptı. Kar yağmadığı için bekleyenler ise 1 Aralık mecburiyeti başladığı için bayağı bir kalabalık oldu. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Bazen sıkışıklık oluyor. Aracın dört lastiğini değişim ve balansı 20 dakikayı buluyor. Bunun karşılığında 80 lira ücret alıyoruz. Değiştiği lastiği burada bırakmak isteyen ise 50 lira ek bir ücret ödüyor" diye konuştu.