Bakan Dönmez açıkladı: Pazartesi yerli otomobil için büyük gün

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli otomobil için pazartesi gününe işaret ederek şöyle konuştu:

''Pazartesi günü Eskişehir Kırka Eti Maden tesislerinde lityum karbonat üretime başlıyoruz. Başlangıçta 10 bin ton/yıl olacak pilot üretimimiz, kısa süre içerisinde 600 bin ton/yıl'a çıkacak. Bu üretim yerli elektrikli otomobilin pil yapımında önemli bir girdi olarak kullanılacak.

Kömür sektörüne 2016'dan bugüne kadar toplam 250 milyon lirayı aşan destek ödemesi yaptık. 2020 yılında bugüne kadar yerli kömürde üretim ve istihdamı korumak amacıyla verilen destek miktarı da yaklaşık 120 milyon lirayı buldu.''