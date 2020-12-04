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Haberler Otomobil Bakan Dönmez açıkladı: Pazartesi yerli otomobil için büyük gün

Bakan Dönmez açıkladı: Pazartesi için büyük gün

ve : "Pazartesi günü tesislerinde lityum karbonat üretimine başlıyoruz. Başlangıçta yıllık 10 bin ton olacak pilot üretimimiz, kısa süre içinde yıllık 600 bin tona çıkacak. Bu üretim yerli elektrikli otomobilin pil yapımında önemli bir girdi olarak kullanılacak."

Bakan Dönmez açıkladı: Pazartesi yerli otomobil için büyük gün

04.12.2020, 16:20

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli otomobil için pazartesi gününe işaret ederek şöyle konuştu:

''Pazartesi günü Eskişehir Kırka Eti Maden tesislerinde lityum karbonat üretime başlıyoruz. Başlangıçta 10 bin ton/yıl olacak pilot üretimimiz, kısa süre içerisinde 600 bin ton/yıl'a çıkacak. Bu üretim yerli elektrikli otomobilin pil yapımında önemli bir girdi olarak kullanılacak.

Kömür sektörüne 2016'dan bugüne kadar toplam 250 milyon lirayı aşan destek ödemesi yaptık. 2020 yılında bugüne kadar yerli kömürde üretim ve istihdamı korumak amacıyla verilen destek miktarı da yaklaşık 120 milyon lirayı buldu.''

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