Araç alacaklara güzel haber! Yeni 'kur' ayarı

2021'nin ilk ayında beklentilerin üzerinde satış yaparak son 10 yılın ocak rekorunu kıran otomotiv sektörü, şubatta daha hareketli bir pazar yaşıyor. Ocakta satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60.3 artarak yaklaşık 44 bin adet olmuştu. Bu ay ise satışların 60 bin adetlere kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Dünya'nın aktardığı habere göre; Şubat 2020'de yüzde 89.44 artışla 47 bin 122 adet otomobil ve hafif ticari araç satılmıştı. Sektörün 10 yıllık şubat ayı ortalaması ise 44 bin adet. Sektör bu ay 60 bin adede ulaşırsa, son 15 yılın en yüksek şubat ayı satışı yapılmış olacak.

'KURU AVANTAJA DÖNÜŞTÜRDÜK'

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, kur farkını kampanyalarla avantaja dönüştürdüklerini açıklayarak, "Şubatta, ocak ayına göre biraz daha hareketlilik var. Kurdaki gevşemeyi yansıtmak amacıyla 10 Şubat'ta ilave kampanya açıkladık. Örneğin; Tucson modelimizde 37 bin TL'ye varan indirim yapıyoruz. Ayrıca, 0 faiz avantajımız da var. Böylece kur farkını kampanyalarla avantaja dönüştürüyoruz" dedi. Berkel, ay sonunda satışların 55-60 bin adetlere ulaşmasını beklediklerini söyledi.

'SATIŞLAR OCAĞI GEÇECEK'

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, düşen kurlarla beraber kampanyaların arttığına ve bu sayede müşterilerin alım maliyetlerinin aşağıya çekildiğine değinerek, şubat ayına yönelik şu değerlendirmeyi yaptı: "Sektör 2021'e hızlı bir giriş yaptı. Bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 60.3 artış gösteren satışlar 2021 için yapılan yüksek tahminleri destekler bir ortam yarattı. Ama yine de temkinli olmamızı gerektiren şartlar da önümüzde duruyor. Şubat ayı satışlarının, iki ayın sezonsal farklılığı kadar artmayacağını düşünüyorum. Ama yine de sektör ocak ayına göre daha yüksek bir satışa ulaşacak. Bunun en büyük destekçisi ise düşen kurlarla beraber artan kampanyalar olacak. Bu kampanyalar haliyle müşterilerin alım maliyetlerini bir miktar aşağıya çekecek."

'KAMPANYALAR ETKİLİ OLDU'

Citroen Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım, güçlü finansman kampanyaları ile satışların hareketlendiğini vurgulayarak, "Ocakta belli bir ivmelenme vardı, şubat ayı da buna paralel olarak devam ediyor. Faizlerin artmasıyla birlikte finansman kampanyaları öne çıkmaya başladı. Biz de müşterilerimizin karşısına çok güçlü bir finansman kampanyası ile çıkıyoruz ve bu satışlarımıza da yansıyor. Kur düşüşünün avantajını otomobillerimizi daha ulaşılabilir kılmak için finansman kampanyalarımızı güçlendirerek kullanıyoruz. Bu sayede müşterilerimiz daha avantajlı şartlarda modellerimize sahip olabiliyorlar. Geçtiğimiz ay bir stok problemi yaşadık ancak bu ay böyle bir sorunumuz yok. Showroom'larımızda tüm modellerimiz mevcut" diye konuştu. Citroen ay sonunda yaklaşık 50 bin adetlik pazar öngörüyor.

'2. ELDE FİYAT DENGELENDİ'

İkinciyeni. com'un kur, sıfır otomobil ve ikinci el fiyat artışlarıyla ilgili hazırladığı sektör analiz raporuna göre, Ocak 2018'den bu yana üç kategoride de artış oranı ilk kez aynı noktada buluştu.

İkinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, ikinci el otomobil fiyatlarının dengelendiğini ifade etti. Ayyıldız, "İkinci el otomobil fiyatları Kasım 2020'ye göre yüzde 12'ye düştü. Hatta şubat ayının ilk haftasında fiyatlar gerilemeye devam etti ve toplamda yüzde 13'lük bir düşüş yaşandı. Son iki ayda kurda yaşanan sert düşüş özellikle orta ve üst segment araçlarda daha çok hissedildi. Bu da ikinci el araç almayı düşünenler için fırsat oluşturdu" dedi.

'YÜKSEK KURLU STOK VAR'

Otomol CEO'su Uğur Sakarya da ikinci elde fiyatların daha fazla aşağıya inmeyeceğini belirterek, nedenlerini şöyle açıkladı: "Kur düşüşü ikinci el fiyatlarına daha fazla yansıyamıyor çünkü tüm bayi ve galerilerin elinde üç ay önce yüksek fiyattan aldıkları stoklar duruyor. Ortalama stok süreleri 100 güne çıktı. Bayiler bu araçları satabilmek için kasım, aralık aylarında takasa aldıkları ya da satın aldıkları fiyatın altına dahi indiler. Artık bu rakamların altına inmesi zor gözüküyor, herkes piyasanın açılıp satışların tekrar hızlanmasını bekliyor."

Cardata CEO'su Hüsamettin Yalçın ise markalardan farklı olarak ikinci el araç fiyatlarında düşüşün nisan ayına kadar sürebileceğini öngörüyor. Yalçın, "İkinci el otomobilde 15 Kasım'dan bu yana fiyatlarda yaklaşık yüzde 15, satışlarda ise yüzde 40 oranında düşüş yaşandı. Fiyatların mart sonuna kadar yüzde 10 daha düşebileceğini, nisanda dengeleneceğini tahmin ediyorum" dedi.