Otomobil alacaklar dikkat: Taksitli satış dönemi başladı

Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğe göre, taşıt satışlarında degerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek.

Nihai fatura değeri 120 bin TL ve altında olan taşıt satışında taksit 60 ay, 120 bin ile 300 bin TL arasında olan taşıtlarda taksit 48 ay, 300 bin ile 750 bin TL arasında olanlarda 36 ay, 750 bın TL üstü değerde olan taşıtlarda taksit 24 ay olacak.

İKİNCİ EL OTODA SATIŞLAR ARTTI

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, şubatta ocak ayına göre yüzde 10,9 artarken, araç fiyatları bu dönemde ortalama yüzde 1,3 geriledi.

İkinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 10,9 artışla toplam 123 bin 497 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti.

Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80, hafif ticari araçların payı yüzde 20 oldu.Geçen yılın şubat ayında 157 bin 483 araç satılmıştı. Satışlarda Şubat 2020'ye göre yaklaşık yüzde 22 ve 2020'nin Ocak-Şubat dönemine göre de yüzde 25'lik azalış kaydedildi.

İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 41'İ SATILDI

Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 76, bir önceki aya göre de yüzde 13 artarak 302 bin 551 oldu.

Şubatta ilana çıkan araçların yüzde 41'i satıldı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞI

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, şubatta en yüksek payı 78 bin 949 adet ve yüzde 63,93 payla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 43 bin 291 adet ve yüzde 35,05 payla benzinli, 852 adet ve yüzde 0,69 payla otogazlı otomobiller takip etti. Elektrikli otomobillerin payı 356 adetle yüzde 0,29 ve hibrit otomobillerin payı da 49 adetle yüzde 0,04 olarak belirlendi.