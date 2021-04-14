İkinci el online otomobil pazarında bahar havası

İKİNCİ el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, mart ayında şubat ayına göre yüzde 48 artarken, araç fiyatları bu dönemde ortalama yüzde 0,4 yükseldi. Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, geçen ayki satışlar 182 bin 731 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu. Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 olarak kayıtlara geçti. Geçen ay ilana çıkan araç adedi 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 105, bir önceki aya göre de yüzde 11 artarak 335 bin 464'e çıktı. Martta ilana çıkan araçların yüzde 54'ü satılırken, en yüksek payı 125 bin 721 adet ve yüzde 63,80 payla dizel otomobiller aldı.

SAHTE PARA TRANSFERİYLE DOLANDIRICILIK YAPIYORLAR

Sektör yetkilileri, ikinci el otomobil sahiplerini sahte para transferi yöntemiyle dolandırılma olaylarına karşı uyardı. Şüphelilerin satın alacakları otomobiller için sahiplerine saat 17.00'den sonra anlaştığı ücreti EFT yoluyla göndermiş gibi gösterip noter satışının ardından ödemeyi iptal ederek dolandırdıkları ortaya çıktı. Bu kişilerin ikinci el otomobil sahiplerinden noter üzerinden satın aldıkları otomobilleri vakit kaybetmeden suç ortakları olan diğer arkadaşlarının üzerine yaptıkları, bu kişilerin de aynı anda farklı noterden arabayı üçüncü kişiler üzerine satış gösterdiği anlaşıldı.