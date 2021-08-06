Otomotiv devleri Ağustos kampanyalarını açıkladı

DACIA: Ağustos kampanyasıyla kredi taksit ödemelerine 2022 Ocak'a kadar erteleme avantajı sunuyor. Bin 500 lira yakıt hediyesi ve 1.000 lira Dacia Kasko indirimi fırsatını da kapsayan kampanyada, 1 yıl uzatılmış garanti ve ilk periyodik bakım paketi tüketicileri bekliyor. 2021 model Dacia Duster Prestige 1.0 ECO-G 100 bg 4x2 E6DFull versiyonu, 4.000 liralık indirim avantajıyla satışa sunuluyor.

3 BIN TL TAKAS İNDİRİMİ

CITROEN: Yeni araba kampanyası ile müşterilere çok sayıda kredi imkanı tanınıyor. Taşıt kredisi ortalama faizlerinin oldukça aşağısındaki bir faiz oranı ile sağlanacak olan bu krediler ile sıfır kilometre otomobil sahibi olmak kolaylaşıyor. Belirli sıfır kilometre otomobil modellerinde ve versiyonlarında kampanya yapan Citroen müşterilere 0.99 faizle kredi imkanı sağlıyor. Bu kredi imkanı da sınırlı sayıda stok kapsamında tanınıyor. Her modele ayrı miktarlarda kredi verileceği açıklandı.

RENAULT: 2021 modellerinden Yeni Taliant'ın Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg, Megane Sedan'ın Joy 1.3 TCe 140 bg ve Yeni Clio'nun Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonları, 60 bin lira kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz finansman kampanyasıyla satılıyor. Yeni Taliant, Yeni Clio ve Yeni Megane Sedan'ın 2021 model yılı versiyonlarında 3 bin liralık takas indirimi de tüketicileri bekliyor. Renault Finans'tan kredi kullananlar 2021 Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonuna 163.400 lira, ZOE'ye ise 316 bin 900 liraya sahip olabiliyor.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİLER

TOYOTA: 2021 Prace City aracı için hazırlanan özel kredi finansman kampanyasıyla, 75.000 lira kredi için, 12 ay vadede yüzde 0.69 faiz uygulanan bir kredi finansmanı desteği sunuluyor. Proace City model araca sahip olmak isteyen herkes, Toyota Plaza'lara başvurabiliyor. Toyota Akbank ve Garanti BBVA ile yaptığı anlaşma sonucunda sunduğu bu kampanyayla büyük avantaj sağlıyor.

HONDA: Yüksek donanım paketleri ve sürüş performansıyla en çok tercih edilen modeli Civic ile SUV modeli CR-V'ye yönelik Ağustos ayına özel kredi kampanyası başladı. Honda Civic Sedan modellerine özel 90 bin TL'ye kadar kredi kullanımında yüzde 0.99'dan başlayan faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sunulacak. CR-V modeline ilişkin 150 bin TL kredi kullanımına yüzde 0.99 faiz oranı ve 12 ay vade seçeneği var.

FİAT: 2020 model Fiat 5ooX, 69.000 liraya varan indirim fırsatıyla satışa sunuluyor. 69.900 lira indirim, 2020 Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT versiyonda uygulanıyor. Bu modelin Benzin Manuel modelinin indirimli satışı 231.000 liraya geliyor. Kampanya 03.08.2021- 01.09.2021 tarihleri arasında geçerlidir. Fiat Egea Easy modeli 159.900 lira fiyatla satın alınabilir ve Fiat Egea modellerinde 50.000 liraya 12 ay yüzde 0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz.