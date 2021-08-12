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Haberler Otomobil Nöbetçi noterler ikinci el araç ticaretini hızlandırdı

Nöbetçi noterler ikinci el araç ticaretini hızlandırdı

Nöbetçi noterler ikinci el araç ticaretini hızlandırdı

12.8.2021

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, nöbetçi noter uygulaması sayesinde vatandaşların hafta sonunda da ikinci el araç alıp satabildiklerini belirterek, "Nöbetçi noterlik uygulamasının tekrar başlamasıyla ikinci el araç ticareti hız kazandı." dedi. Erkoç, "Uygulama sayesinde vatandaşların işlem yapmak için hafta içini beklemesine gerek kalmıyor. Nöbetçi noterlerin çalışma saatleri biraz daha ileri alınabilirse vatandaşlarımızın alışverişi kolaylaşır" görüşünü dile getirdi.
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