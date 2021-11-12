Yerli otomobil TOGG’dan bir müjdeli haber daha: C segment sedan geliyor

Yerli otomobil TOGG'dan son dakika müjdesi geldi. TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş C segment sedan ile ilgili çalışmalara başladıklarını duyurdu. TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada projede planladıkları şekilde ilerlediklerini belirterek, "Gece gündüz büyük bir heyecanla, bitmeyen, tükenmeyen enerjimizle hep beraber hissedarlarımız ve bizi destekleyen bütün paydaşlarımızla çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Yola çıktıkları andan itibaren "Otomobilden fazlası" dediklerini vurgulayan Karakaş, şunları kaydetmişti:

"MOBİLİTE DÖNÜŞÜM MERKEZİ OLARAK ADLANDIRIYORUZ"

"Otomobilden fazlası tabii ki fabrikadan fazlası bir ortamdan gelmeli. O nedenle burada bir üretim tesisinin yanında Ar-Ge, tasarım stüdyosu, testlerimizi yapabileceğimiz ve bize göre daha önemlisi ileride teknolojiyi deneyimleyebileceğimiz bir merkezimiz de olacak. Biz burayı Mobilite Dönüşüm Merkezi olarak adlandırıyoruz."

Karakaş, araç gibi tesisi de yeni nesil teknolojilerle donattıklarına dikkati çekerek, "Hem şirketimizin hem markamızın DNA'sında çevreye saygılı olmak var. Örneğin içinde bulunduğumuz boyahane, şu an Avrupa'nın en temiz boyahanesi, bildiğimiz kadarıyla da dünyanın sayılı. Burada çevreyle iç içe, çevreyle dost yeni nesil teknolojiyi büründüren bir tesisten bahsediyoruz."

2022 SONUNDA SERİ ÜRETİME HAZIR OLACAK

Bu yılın sonuna kadar binaya ilişkin konuları tamamlamayı amaçladıklarını vurgulayan Karakaş, "Önümüzdeki senenin mayıs, haziranına kadar ekipmanlar yerleştirilecek. Ondan sonraki dönemlerde de adım adım her imalat sisteminde neler gerekiyorsa sırasıyla ve layıkıyla yapılacak. 2022 sonunda da seri üretime hazır olacak." bilgisini verdi.

TOGG FABRİKASINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

TOGG inşaatında 1600'ün üzerinde personel çalışıyor. Boya binasında 2 bin 500 ton demir bağlantısı yapıldı, 22 bin metreküp beton döküldü, 138 çelik kolon dikildi, 11 bin ton çelik imalatı tamamlandı.

Ayrıca, gövde üretim binası, montaj binası, enerji binası, su işleme tesisi, batarya binası, giriş binası ile arıtma binasının demir bağlantıları, beton dökümleri, bodrum perde imalatları, kolon montajları, çelik imalatları, çatı-cephe sandviç panel montajları devam ediyor.

Fabrikanın altyapısı için de 535 metre yağmur suyu, 2 bin 450 metre atık su hattı inşa edildi. 623 metre menfez imalatının tamamlandığı bölgede 2 bin metre çevre duvarı imalatı bitirildi. 11 bin metreküp kazı, 82 bin metreküp dolgu da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu, küresel ölçekte rekabetçi bir otomobil markası yaratma hedefiyle ortaya çıkan TOGG, banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak. TOGG, 2030 yılına kadar 5 farklı modeli de piyasaya sürecek. İlk etapta yüzde 51 yerlilik oranına sahip elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil otomobiller, Gemlik'te 1,2 milyon metrekare alana kurulu fabrikada üretilecek.