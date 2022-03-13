Eksi 40 derecede TOGG’dan yeni görüntü!

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un yeni görüntüleri ortaya çıktı. Türkiye'nin yüzde yüz elektrikli yerli otomobili TOGG, merak uyandırmaya devam ediyor. Ülkemizin geniş bir kısmında etkisini gösteren kar ile birlikte TOGG da kendini karlar arasında gösterdi.

TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla, aracın -40 derece gibi zorlu koşullarda test edildiği kaydedildi.

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım. Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, -40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz."

'TOGG' SÜRPRİZLİ EKO İKLİM ZİRVESİ VE FUARI

Öte yandan Ankara, uluslararası kriterlere uygun "iklim dostu ekonomi"nin oluşması için atılacak adımların görüşüleceği önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO) öncülüğünde, 30-31 Mart tarihlerinde ATO Congresium'da gerçekleşecek "EKO İKLİM: Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"nda, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un da ülkedeki ilk lansmanı yapılacak.

'BEYAN YETMEYECEK'

Zirvede, Yeşil Mutabakat nedeniyle 2050 yılına kadar 60 milyar euro "karbon vergisi" yükü ile karşı karşıya kalacak sektörlerin değişimi, gelişimi ve bu kaynağın ülke ekonomisine kazandırılması için atılacak adımlar değerlendirilecek. ATO Başkanı Gürsel Baran, bu önemli organizasyon öncesi Ekonomi Muhabirleri Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Fuarın dünyadaki "ilk iklim fuarı" olacağını vurgulayan Baran, "İhracatının yaklaşık yüzde 42'sini Avrupa ülkelerine yapan bir ülke olarak, bundan sonra üretimimizde, ihracatımızda zorlanmamamız için atmamız gereken adımlar var. 2023 yılı itibarıyla 'Sınırda Karbon' uygulaması var. İhraç ettiğimiz ürünlerle ilgili belirtilen rakamları aştığımızda vergi ödemeye başlayacağız. Farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Yoksa ülke ekonomisinin, üretiminin derinden etkileneceğini biliyoruz" diye konuştu.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir de, "2026 yılına geldiğimizde sadece beyanınız yeterli olmayacak. 2026 yılına kadar uluslararası akreditasyona sahip, karbon ayak izi, su ayak izi verilerini doğrulayacak akredite kuruluşlara da ihtiyacımız var" dedi.

Zirvenin Koordinatörü Halil İbrahim Yılmaz da etkinliğe katılacakların fuara, "elektronik atıklarla" da giriş yapabileceğini belirterek, bu atıkların Türk Eğitim Derneği vasıtasıyla öğrencilere burs olacağını söyledi. Yılmaz, "Burada oluşturduğumuz bütün karbon, kentteki büyük projelere ağaç olarak dikilecek. İŞKUR gelecek 'yeşil yaka istihdamı'yla ilgili sorumluluk alıp yeni bir istihdamı açıklayacak. Bir gram karbon üretmeyen yerli ve milli markamız TOGG, Las Vegas'tan sonra ilk kez bu zirvede lansman yapacak" bilgisini verdi.