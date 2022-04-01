Ali Çalıkıran: Otomotiv sektörünün kulağı barış haberinde

Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyayı ekonomik açıdan olumsuz etkilemeye devam ediyor. 1 ayı geride bırakan savaşı son 2 yıldır çeşitli krizlerle uğraşan otomobil sektörü de endişeyle takip ediyor. Ankara Yenimahalle merkezli taşımacılık ve ikinci el otomobil alım satım şirketi DASİ Motorlu Araçlar'ın yöneticisi Ali Çalıkıran, "Başta petrol ve doğalgaz olmak üzere birçok hammadde kaynağına ev sahipliği yapan Rusya, otomobil üretiminde kullanılan birçok önemli metalin dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri ve otomotiv endüstrisi için kritik öneme sahip" diyerek sektörün kulağının cephe hattından gelecek barış haberinde olduğunu söyledi.



"SEKTÖRDE YENİ ARAYIŞLARA GİRMEK ZORUNDA KALDILAR"



Rusya'nın içten yanmalı motora sahip araçlarda yer alan katalitik konvertörlerdeki paladyumun en büyük üreticileri arasında olduğunun altını çizen Ali Çalıkıran, "Yaptırımlar nedeniyle otomobil üretimi yapan birçok firma Rusya'daki üretimlerine ara verdi. Rusya'nın bu yaptırımlara karşılık vermesi halinde, otomotivde yeni hammadde krizleri yaşanabilir" değerlendirmesinde bulundu. Rusya lideri Putin'in dünyaya hammadde tedarikini bırakması hamlesinin en kötü senaryo olduğunu belirten Çalıkıran, "Bu gerçekleşirse otomotiv sektörü yeni arayışlara girmek zorunda kalacak ve bu da hem şirketleri hem de bireysel kullanıcıları etkileyecek" dedi.

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