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Haberler Otomobil Yerli otomobil TOGG için testlere başlandı! Heyecanlı bekleyiş sürüyor...

Yerli otomobil TOGG için testlere başlandı! Heyecanlı bekleyiş sürüyor...

Türkiye'nin yerli otomobili geliyor! Togg'un şarj agı markası TruGo, ürettiği şarj cihazlarını test etmeye başladı. TruGo'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gemlik Kampüsü'müzde kurulumunu yaptığımız ilk TruGo şarj cihazlarımızı, kesintisiz bir kullanıcı deneyimi tasarlamak üzere test etmeye başladık." ifadelerine yer verildi.

05.08.2022, 10:54 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022, 10:58

Türkiye'nin yerli otomobili geliyor! Sosyal medyadan yapılan her paylaşım da büyük ilgi görüyor. Şarj cihazı test edilmeye başlanan Togg'un 25 dakikada yüzde 80 seviyesinde batarya doluluk oranı sağladığı görüldü.

Yerli otomobil TOGG için testlere başlandı! Heyecanlı bekleyiş sürüyor...

ŞARJ CİHAZI TEST EDİLMEYE BAŞLANDI

Togg'un şarj ağı markası TruGo, ürettiği şarj cihazlarını test etmeye başladı.

Yerli otomobil TOGG için testlere başlandı! Heyecanlı bekleyiş sürüyor...

TruGo'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gemlik Kampüsü'müzde kurulumunu yaptığımız ilk TruGo şarj cihazlarımızı, kesintisiz bir kullanıcı deneyimi tasarlamak üzere test etmeye başladık." ifadelerine yer verildi.

Yerli otomobil TOGG için testlere başlandı! Heyecanlı bekleyiş sürüyor...

Açıklamada teste ilişkin bir video da paylaşılırken, cihazın 25 dakikada yüzde 80 seviyesinde batarya doluluk oranı sağladığı görüldü.

Yerli otomobil TOGG için testlere başlandı! Heyecanlı bekleyiş sürüyor...

Togg'dan geçen ay yapılan açıklamada, elektrikli araç kullanıcılarının şarj istasyonu bulma kaygılarını ortadan kaldırmayı amaçlayan TruGo'nun, trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunluktaki bölgelerde ise 50 kilometrede bir şarj cihazlarıyla yer alacağı belirtilmişti.

Yerli otomobil TOGG için testlere başlandı! Heyecanlı bekleyiş sürüyor...

Yerli otomobil TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Teste başladı.

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