Ticaret Bakanlığı’ndan uyarı: Otomobil alacaklar dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor

Geçiş sürecinde sona yaklaşılmaktadır.
16 Ağustos 2022 tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı için bu kişilere tanınan süre 15 Eylül 2022 tarihinde sona erecektir. Bu tarihten sonra 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden bu taşıtların pazarlama ve satışı 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılamayacaktır.
15 Eylül 2022 tarihi itibariyle denetimler başlayacaktır.
İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlere getirilen pazarlama ve satış kısıtlaması denetimlerine 15 Eylül 2022 tarihi itibarıyla başlanacaktır.
Denetimler üç farklı kanal üzerinden yapılacaktır.
Kamuoyunda 6 ay ve 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlaması olarak bilinen düzenlemeye yönelik denetimler Ticaret Bakanlığınca üç farklı kanal üzerinden gerçekleştirilecektir.
1- Satış kayıtları günlük olarak takip edilecektir.
Türkiye Noterler Birliği tarafından tüm ayrıntılarıyla birlikte Ticaret Bakanlığına iletilen ikinci el motorlu kara taşıtı satış kayıtları günlük olarak takip edilecektir.
15 Eylül 2022 tarihinden itibaren ilgili bilgi sistemi üzerinden günlük olarak 6 ay ve 6 bin kilometrenin altında yapılan satışlar sorgulama ekranları aracılığıyla takip ve kontrol edilecektir. Bu kapsamda, Yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin pazarlama ve satış kısıtlaması dâhilindeki her bir satışına doğrudan idari para cezası uygulanacaktır.