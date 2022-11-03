Otomobil ve hafif ticari pazarı yüzde 15 büyüdü

OTOMOBİL ve hafif ticari araç pazarı, Ekim'de yüzde 14.9 büyürken, Ocak-Ekim döneminde ise yüzde 4.7 daraldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan verilere göre, Ekim'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı 62,222 adete çıktı. Geçen ay otomobil satışları yüzde 17.1 artışla 47,440 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 9.5 artarak 17,782 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 1 arttı. Ocak-ekim döneminde otomobil pazarının yüzde 87,8'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Pazardan, C segmenti otomobiller 227 bin 813 ile yüzde 51 ve B segmenti otomobiller 162 bin 181 ile yüzde 36,3 pay aldı. Elektrikli otomobil satışları ise 5 bine dayandı.

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