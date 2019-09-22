ABD hükumeti Cambridge Analytica soruşturmasını derinleştiriyor. Bu sebepten dolayı Facebook veri gizliliğini ihlal ettiği gerekçesi ile on binlerce uygulamayı askıya aldı. Teknoloji devi soruşturmanın detaylarını geç de olsa açıkladı. Mayıs 2018 tarihinde 200 uygulamayı askıya alan Facebook, Ağustos 2018‘de bu sayıyı 400‘e çıkarmıştı. Soruşturma dahilindeki yapılanları kamuoyu ile paylaşmaktan çekinen firma yaklaşık 1 sene sonra milyonlarca uygulamayı taradıklarını ve uygunsuz buldukları on binlerce uygulamayı askıya aldıklarını açıkladı.Kaynak: Facebook'tan flaş hamle! O uygulamaları askıya aldı

Firma askıya aldığı uygulamaların sadece 400 geliştirici tarafından hazırlandığını belirtti. Bu kadar az sayıda geliştiricinin on binlerce uygulama yayınlaması ve bunların veri gizliliğini ihlal etmesi skandal zincirine bir halka daha ekleyebilir. Tam sayı verilmemiş olsa da 10.000 uygulama olduğunu düşünürsek geliştiriciler 25'er tane uygulama yayınlamış oluyor. Bu da sıradan uygulama geliştiricisi için hayli yüksek bir sayı. Bu olayın da ortaya çıkması ile Facebook'un geliştiricilerin denetimi konusunda neredeyse hiçbir şey yapmadığı anlaşılıyor. Askıya alınan bazı uygulamaların test aşamasında olduğunu belirten şirket şimdilik veri gizliliği ile ilgili sorun olmadığının altını çizdi.

Şirket yetkilisi Ime Archibong tarafından yazılan blog yazısında "Bizden elde edilen verilerin uygunsuz bir şekilde kullanılması ve paylaşılması, kişisel bilgileri veya gizlilik politikasını ihlal eden başka verilerin yayınlanması dahil olmak üzere birçok sebepten dolayı uygulamalar askıya alınmış olabilir" dedi. Ayrıca bazı geliştiricilerin sisteme erişimlerinin tamamını engellediklerini belirten şirket yetkilileri kaç geliştirici olduğunu söylemekten kaçındı. Şirket bazı uygulama geliştiriciler hakkında yasal işlem başlattığını da duyurdu. Cambridge Analytica skandalından sonra kişisel verilere illegal yollar ile ulaştığı öğrenilen bir kişiye de dava açıldığı söylendi. Bununla birlikte facebook reklamları üzerinden zararlı uygulama, pishing saldırıları gibi illegal içerikler yayınlayanlar hakkında da yasal işlem başlatıldı. Temmuz ayında Facebook 5 milyar dolar değerinde ceza ödemek zorunda kaldı. Bu ödenen en büyük cezalardan biri olmakla beraber şirket yeni kurallar gereği geliştiricilerini sıkı denetime tabi tutacak.