Azınlık raporu da gerçek oluyor!

Yapay zekaların suça meyilli insanları henüz suç işlemeden tespit ettiği bir konuyu anlatan Azınlık Raporu filmi gerçeğe dönüştü. Japonların geliştirdiği ‘Vaakeye’ programı ile artık hırsızlar daha kolay yakalanacak

İçinde bulunduğumuz dönemde, yapay zekanın artık emekleme çağını bitirip yürümeye başladığını görüyoruz. İnsansız araçlar, akıllanan telefonlar, cihazlar, evler, duraklar bunlardan sadece bazıları. Artık hayatımızın her alanında karşımıza çıkan yapay zeka tabanlı geliştirilen uygulamalar, güvenlik alanında da bizlere yardımcı oluyor. Hatta bir adım daha ileri gidip suç işlenmeden önce suçluyu tespit ediyor ve suçun oluşmasını engelliyorlar.



YENİ BİR GÖZ OLACAK



RYO Tanaka tarafından üretilen VaakEye, gözlem için kullanılan yapay zekaların en başarılı örneği. Japonya'nın işleme geçirdiği Vaakeye, yerel marketlerde test edildi ve mağazalardaki kayıpların yüzde 77 oranında azaldığı gözlemlendi. Sistem, çalışanların gözden kaçırabileceği olası hırsızlıkları belirlemek için mağazaların güvenlik kameralarıyla birlikte çalışıyor. Vaakeye, 100 saatlik kapalı devre televizyon görüntüleri ile müşteri davranışlarını doğru ayırt edebilmek için eğitilmiş bir sistem.



ŞÜPHELİYİ TANIMLIYOR



Vaak'ın CEO'su Tanaka Atsushi, Vaakeye'nin yüzden fazla müşteri davranışına dayanarak şüphelileri tanımladığını ifade ediyor. Yürüyüş, el hareketleri, yüz ifadeleri ve hatta kıyafet seçimleri, Vaakeye'nin bir müşteriyi hırsız olarak belirlemeden önce göz önünde bulundurduğu faktörler arasında yer alıyor. Ancak Vaakeye, insanları hırsız olarak etiketlemiyor. Daha ziyade, çalışanları bir şey çalabilecek kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.



GİDEREK ÇEŞİTLENİYOR



Daha önce ABD ve Çin merkezli yüz kayıt ve güvenlik programları dünyanın çeşitli yerlerinde kullanılmaya başlanmıştı. Bu konuda ülkemizde de ciddi çalışmalar mevcut. Bilim insanları yapay zeka yardımıyla hırsızlığı engelleme konusunda benzer ve başarılı girişimlerde bulunmaya devam ediyor. Bunlardan biri de Japon Telekom şirketi NTT East ve teknoloji kuruluşu Earth Eyes adlı bir ekip tarafından geliştirilen AI GUARD MAN. Bu uygulama, kamera tarafından çekilen gözetim görüntülerini tarayıp, tıpkı VaakEye gibi müşterinin vücut dilinde şüpheli davranışları arıyor. Şirket, AI GUARD MAN'ın kayıpları yüzde 44 azalttığını iddia ediyor. Bu güvenlik sistemlerinin de türünün ilk örnekleri olduğunu düşünürsek, ileride gerçekten suç işleme oranlarında ciddi bir düşüş sağlayacaklarını söyleyebiliriz. Kim bilir, belki de Azınlık Raporu filmi günün birinde gerçek olur...



EKSTRA BİR GÜVENLİK ÖNLEMİ



Yapay zekalar gelecekte birçok konuda insanlığın yanında yer alacak. Bu nedenle birçok güvenlik şirketi yapay zeka araştırmalarına çok fazla özen gösteriyor. Diğer bir taraftan Vaakeye, teknoloji ile büyümek isteyen perakendecilerin dikkatini çoktan çekmiş durumda. Önümüzdeki yıllarda bu tür teknolojiler daha düşük fiyatlarla satışa sunulacak. Bu teknolojiler günlük hayatımızı nasıl etkileyecek, hep birlikte göreceğiz. Gelecek bizi dört gözle bekliyor.



SERT VE KÜÇÜLEBİLİR METAMALZEME İLE FARKLI TASARIMLAR



Hollandalı Delft Teknoloji Üniversitesi'nin araştırmacıları büyük ve sert malzemeleri sıkıştırılabilir ve çok daha düşük hacimli hale getirebilmek için büyük bir adım attı. Bu gelişme ile şu an taşınması güç olan nesneler gelecekte belki de sıkıştırılıp ceplerimize sığabilecek noktaya gelecek. Kendi ürettikleri yapay zeka ile aynı tasarımın iki farklı uzunluk seviyesinde tasarımlarına ulaşan araştırmacıların yeni hedefi çok daha farklı tasarımları da yapabilecek şekilde yapay zekayı geliştirmek.